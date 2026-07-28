Max Giusti compie 58 anni: da figlio di un meccanico a re di Canale 5, ecco quanto guadagna

Pubblicazione: 28 luglio alle 16:28

Il 28 luglio 2026 Max Giusti spegne 58 candeline, e lo fa da protagonista assoluto del palinsesto di Canale 5. Il comico romano, che ogni sera accompagna milioni di telespettatori con il game show The Wall, rappresenta oggi uno dei volti più solidi e amati della televisione italiana, capace di attraversare decenni di carriera senza mai perdere il contatto con il pubblico.



La storia di Massimiliano Giusti inizia il 28 luglio 1968 in una famiglia operaia della capitale. Figlio di una cassiera e di un meccanico, trascorre gran parte dell'infanzia accudito dai nonni, mentre i genitori sono impegnati nei rispettivi lavori. Un'infanzia che lo segna profondamente e che contribuisce a formare quel carattere genuino e quella capacità di entrare in empatia con le persone comuni che diventeranno il suo marchio di fabbrica televisivo.



Fin da ragazzo mostra un'attrazione irresistibile verso due mondi apparentemente lontani: lo sport e lo spettacolo. È quest'ultimo a prevalere, portandolo nel 1991 al debutto televisivo su Rai 2 con due trasmissioni che diventano banco di prova fondamentale: Stasera mi butto e Ricomincio da due, dove ha l'onore di affiancare nientemeno che Raffaella Carrà. Per un giovane comico emergente, lavorare al fianco della regina della televisione italiana significa frequentare la migliore scuola possibile.

Il percorso di Giusti attraversa diverse fasi. Nel 2003 sperimenta la satira con Gli isolati, un programma che prende di mira il fenomeno nascente dei reality show, in particolare L'isola dei famosi. È un tentativo coraggioso di fare meta-televisione, di commentare il medium stesso mentre lo si pratica. Poi arriva la fiction: nel 2006 entra nel cast di Raccontami, mentre l'anno successivo ottiene un ruolo in Distretto di Polizia 7. Dimostra così una versatilità che va oltre la mera imitazione comica.



Ma è con Affari Tuoi che Max Giusti consolida il suo status di conduttore popolare. Per anni diventa il volto rassicurante del preserale Rai, l'uomo che entra nelle case degli italiani all'ora di cena con leggerezza e professionalità. Eppure, nel 2020 decide di rimettersi in gioco in modo totalmente diverso: partecipa a Pechino Express insieme a Marco Mazzocchi, accettando la sfida di un reality show che lo porta fuori dalla comfort zone dello studio televisivo. Nello stesso anno gli viene affidata la conduzione di Boss in incognito su Rai 2, un programma che racconta il mondo del lavoro da una prospettiva insolita.



Il 2021 lo vede protagonista della seconda edizione de Il cantante mascherato, mentre successivamente entra nel cast della terza stagione di GialappaShow, dimostrando ancora una volta quella capacità di adattarsi a formati e linguaggi diversi. La vera svolta arriva nel 2025, quando passa a Mediaset prendendo le redini di Caduta Libera, storico quiz show dell'access prime time. È l'inizio di una nuova fase della sua carriera.

Nel 2026 il salto definitivo con la conduzione di Scherzi a parte e soprattutto di The Wall, il game show che lo consacra come nuovo volto di punta di Canale 5. Un passaggio significativo, che testimonia la fiducia dell'azienda di Cologno Monzese in un professionista che ha dimostrato sul campo di saper gestire ogni tipo di programma, dai quiz alle candid camera, dalla fiction alla satira.



Ma quanto guadagna oggi Max Giusti? Sebbene le cifre esatte dei compensi televisivi siano raramente pubbliche, le indiscrezioni del settore collocano i conduttori di prima serata di game show su reti generaliste in una fascia che può oscillare tra i 10.000 e i 20.000 euro a puntata, con contratti che spesso includono clausole legate agli ascolti e alla produzione. Considerando la conduzione di tre programmi di rilievo, è plausibile stimare un compenso annuale complessivo nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, cifra che lo posiziona tra i volti più pagati della televisione italiana.



Quello che però rende speciale Max Giusti non è solo il successo economico o professionale, ma la capacità di rimanere fedele a se stesso. Il ragazzo cresciuto dai nonni mentre i genitori lavoravano non ha mai smarrito quella genuinità, quella capacità di parlare alle persone comuni senza filtri intellettualistici. In un'epoca in cui la televisione generalista cerca disperatamente formule per trattenere il pubblico in fuga verso le piattaforme streaming, Giusti rappresenta un valore sicuro: professionalità, empatia, versatilità.