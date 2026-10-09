Max Pezzali, chi è il figlio Hilo: età, studi, il nome hawaiano e la somiglianza con il papà

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:29

Hilo Pezzali ha raggiunto un traguardo importante scegliendo di accompagnarlo con una canzone che, per suo padre, rappresenta molto più di un successo discografico. Alla festa per i suoi 18 anni, il figlio di Max Pezzali ha intonato Gli anni, riportando al centro dell'attenzione uno dei brani simbolo degli 883 e (ammettiamolo una volta per tutte anche per gli scettici), quella di due intere generazioni, la X e i Millennials, regalando agli appassionati un momento carico di significato. A condividere alcuni frammenti della serata è stata Debora Pelamatti, moglie del cantante, che ha dedicato al ragazzo parole affettuose sui social. Un messaggio che racconta non soltanto l'emozione per la maggiore età, ma anche il rapporto costruito nel tempo all'interno di una famiglia allargata.

Quanti anni ha, che cosa studia e quanto assomiglia al celebre padre? Il suo nome, così insolito per l'Italia, nasconde inoltreNato nel 2008, Hilo è il figlio unico di, prima moglie dell'artista. Quest'anno ha compiuto 18 anni, entrando ufficialmente nell'età adulta. La sua nascita risale agli anni in cui il cantante, dopo il successo travolgente degli 883, stava consolidando la propria carriera solista.

Il matrimonio tra Max e Martina, celebrato nel 2005, si è concluso con una separazione annunciata nel 2013. La fine della relazione non ha cancellato il ruolo centrale di entrambi nella crescita del figlio, che ha trascorso buona parte della sua infanzia a Roma con la madre, mantenendo il legame con il padre, residente a Pavia. La distanza geografica però ha rappresentato una difficoltà concreta, soprattutto negli anni in cui gli spostamenti erano limitati. Pezzali ne ha parlato ricordando il periodo delle videochiamate e la sorpresa di ritrovare il figlio cresciuto dopo il primo lockdown.

"La cosa incredibile è stato rivederlo dopo il primo lockdown, era cresciutissimo, sia fisicamente che a livello di testa"

ha raccontato il cantante in un'intervista. Una frase che racconta una dimensione familiare lontana dai riflettori: quella di un padre che, come tanti altri, durante il Covid si è trovato a fare i conti con il tempo trascorso lontano dal proprio bambino. Una delle domande più frequenti tra i fan riguarda il percorso scolastico di Hilo. Nonostante il cognome importante, il ragazzo è cresciuto senza trasformare la propria vita privata in una presenza costante sui media. Le informazioni pubbliche sul suo percorso di studi sono limitate e non consentono di indicare con sicurezza quale scuola frequenti o quale indirizzo abbia scelto. Anche sul piano artistico non risulta una carriera musicale ufficialmente avviata. La scelta di cantare Gli anni durante il diciottesimo compleanno ha inevitabilmente acceso l'interesse degli appassionati, ma non basta per concludere che Hilo voglia seguire le orme del padre.

Rimane il fatto che Gli anni è una canzone che attraversa generazioni, legando ricordi personali e memoria collettiva. Ascoltarla dalla voce del figlio dell'uomo che l'ha resa celebre aggiunge una sfumatura intima a un brano già profondamente legato alla nostalgia. Per ora, dunque, Hilo sembra mantenere una posizione discreta, senza esporsi come personaggio pubblico o presentarsi

Il nome è probabilmente l'aspetto più curioso della sua biografia. Hilo non è comune in Italia e la sua origine è legata a un luogo particolarmente caro ai genitori: le Hawaii, destinazione che Max Pezzali e Martina Marinucci amavano frequentare durante i loro viaggi. Hilo è una città situata sulla costa orientale dell'isola di Hawaiʻi, conosciuta anche come Big Island. La scelta del nome rappresenta quindi un ricordo personale e una passione in comune, trasformando un luogo amato in un segno distintivo destinato ad accompagnare il figlio per tutta la vita.

Lo stesso Max ha raccontato che, da bambino, Hilo non sempre viveva serenamente la particolarità del proprio nome. Durante gli anni della scuola poteva sentirsi diverso dai compagni, ma crescendo ha imparato a riconoscervi una caratteristica personale.