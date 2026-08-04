Max Pezzali e Claudio Cecchetto, parla il figlio Jody: il retroscena sulla rottura che fa ancora discutere

Pubblicazione: 04 agosto alle 16:44

Una delle collaborazioni artistiche più iconiche della storia musicale italiana è senza dubbio quella tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Da una parte il cantante che ha dato voce a un'intera generazione con gli 883, dall'altra uno dei più grandi talent scout del secolo scorso, che grazie ad un intuito sopraffino ha lanciato artisti diventati poi protagonisti assoluti dello spettacolo. Negli ultimi anni, però, il rapporto tra i due è stato oscurato da una lunga disputa legata al marchio "883", una vicenda che ha trasformato un sodalizio artistico in uno dei casi più discussi del panorama musicale italiano. A riaccendere l'attenzione è stato ora Jody Cecchetto, figlio dello storico produttore e conduttore, che in una recente intervista rilasciata al Corsera ha raccontato come la frattura abbia avuto conseguenze ben oltre gli aspetti legali.

Quando gli 883 iniziarono la loro avventura musicale nei primi anni Novanta,La sua esperienza nel riconoscere nuovi talenti contribuì a dare slancio a una band destinata a rivoluzionare il pop italiano con un linguaggio diretto, quotidiano e vicino ai giovani. Da quel momento nacque, durante i quali Max Pezzali costruì una carriera costellata di successi. Anche dopo la fine dell'esperienza con, il cantante continuò a esibirsi portando sul palco il repertorio degli 883, mantenendo vivo un patrimonio musicale che ancora oggi riempie gli stadi. Proprio questo lungo percorso comune rende ancora più sorprendente il modo in cui il rapporto si è incrinato.

Secondo quanto raccontato da Jody Cecchetto, la rottura con Max Pezzali arrivò in maniera del tutto imprevedibile per suo padre: "È arrivata come un fulmine a ciel sereno, è caduto dal pero. È stata la persona con cui mio padre ha lavorato più a lungo" Jody precisa di non aver mai voluto approfondire personalmente i motivi del contrasto, ritenendo che si tratti di una questione appartenente direttamente ai protagonisti. Tuttavia, ammette che, se potesse rivolgere una sola domanda a Max Pezzali, gli chiederebbe semplicemente il motivo di quella frattura. Una curiosità che, evidentemente, continua ad accompagnare anche chi ha vissuto quella stagione artistica da vicino.

Le parole più significative dell'intervista riguardano forse il rapporto emotivo che la famiglia Cecchetto continua ad avere con le canzoni degli 883.Jody racconta di essere cresciuto insieme al fratello ascoltando quei brani praticamente ogni giorno: "Quando da casa sentiamo Max in lontananza, a San Siro, un po’ di nostalgia mi viene, mi ricorda di quanto eravamo felici ascoltando quelle canzoni. Io e mio fratello Leo siamo cresciuti a pane e 883. Ora non riesco a slegarle da quello che è successo, peccato. Ma provo dispiacere, non astio. E la loro musica resta comunque immortale, papà nei suoi dj set la usa ancora."

Pur dichiarando apertamente di essere dalla parte del padre nella vicenda, sottolinea come ciò non abbia modificato il valore artistico di quelle canzoni. I grandi successi degli 883 restano parte della loro storia personale e della memoria collettiva di milioni di italiani. Anche Claudio Cecchetto, racconta il figlio, continua infatti a inserire quei brani nei suoi dj set, segno che il patrimonio musicale costruito insieme a Pezzali conserva ancora oggi un posto speciale.

Al centro della frattura resta la questione relativa al marchio "883", oggetto di un contenzioso che ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Dopo aver proseguito per decenni la propria attività artistica proponendo dal vivo il repertorio della storica formazione, Max Pezzali rivendica la possibilità di utilizzare quel nome, mentre la registrazione del marchio da parte di Claudio Cecchetto ha dato origine alla controversia.

Si tratta di una vicenda complessa, nella quale si intrecciano aspetti giuridici, commerciali e affettivi. Proprio quest'ultimo elemento emerge con maggiore forza dalle parole di Jody, che descrive il dispiacere vissuto dal padre più come una ferita personale che come una semplice questione professionale.

Nel corso dell'intervista, Jody Cecchetto affronta anche un altro tema molto discusso: la serie televisiva dedicata agli 883, diretta da Sydney Sibilia. Pur riconoscendone il successo e la qualità, confessa di non essere riuscito a seguirla fino in fondo. Il motivo non riguarda il racconto della band, bensì il modo in cui, a suo giudizio, viene rappresentato suo padre. Secondo Jody, il personaggio ispirato a Claudio Cecchetto finirebbe infatti per enfatizzarne alcuni tratti caricaturali, una scelta narrativa che gli avrebbe provocato un certo disagio.