Maze Runner, Dylan O'Brien sull'incidente quasi fatale: "Le mie preoccupazioni non sono state ascoltate, mi ha cambiato la vita"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 10:01

Durante le riprese di Maze Runner: La rivelazione, ad aprile 2016, il protagonista Dylan O’Brien fu vittima di un grave incidente, in cui rimase gravemente ferito con una commozione cerebrale, una frattura al viso e lacerazioni varie. La produzione stava girando la sequenza d'apertura quando l'attore cadde da un veicolo in movimento fratturandosi lo zigomo e l’orbita oculare. Di conseguenza, trascorse un anno e mezzo in convalescenza mentre le riprese del film si fermarono per quasi un anno.

L'incidente mi ha cambiato la vita. Ho affrontato tutto in modo diverso da allora, in particolare per quanto riguarda il difendere la mia posizione sul set. È una pratica molto comune e affermata che i giovani attori debbano essere controllati, e un modo per tenerli a bada è dire: "Non fare il difficile. Non essere una spina nel fianco", oppure: “Ti stai lamentando, stai facendo il difficile?”. Cose del genere.

In una recente intervista con Men's Health , è tornato a riflettere sull'accaduto:

L'incidente mi ha insegnato che non devo permettere agli altri di manipolarmi, facendomi crede che sto facendo il difficile, perché all'epoca ero un ragazzo di 24 anni che stava sollevando preoccupazioni su come stavamo affrontando le cose sul set che non sono state ascoltate né rispettate. E poi è successo quello che è successo. E, a detta di tutti, è stato tutto abbastanza scontato [che accadesse]. In fin dei conti, sul set, bisogna guardarsi le spalle da soli, ed è la cosa su cui si può fare più affidamento. Ho appena compiuto 33 anni e lavoro in questo mondo da 15. Conosco la persona che sono e il carattere che porto sul set, il modo in cui tratto le persone e tutto il luogo di lavoro, e so di non fare il difficile. So di non essere uno str*nzo. So che quel giorno stavo cercando di proteggermi e non l'ho mai dimenticato. Questa è sempre stata la cosa più importante per me.

Dall'esperienza, O'Brien ha imparato che prendersi cura di se stessi sul set non deve mai essere confuso con l'essere insofferenti:

Durante il ricovero, l'attore stava meditando di lasciare la recitazione. Così non è fortunatamente accaduto e a breve lo ritroveremo nei panni nientemeno che di Dan Aykroyd in Saturday Night, dal 21 ottobre nelle sale italiane (guarda il trailer).

Per quanto riguarda Maze Runner, vi ricordiamo che al momento è in sviluppo un nuovo film che rilancerà la saga (qui maggiori dettagli).

Maze Runner: La rivelazione è arrivato nelle sale nel 2018. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.