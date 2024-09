Megalopolis: lo sconfortante punteggio CinemaScore non promette niente di buono

Pubblicazione: 29 settembre alle 17:00

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, Megalopolis è uscito ufficialmente nei cinema americani venerdì. Il film di Francis Ford Coppola, da lui finanziato (per circa 120 milioni di dollari di budget) e distribuito negli Stati Uniti dalla Lionsgate, ha fatto il suo debutto con soli 1.8 milioni di dollari e potrebbe chiudere il weekend con al massimo 4-5 milioni di dollari. Un debutto sconfortante tanto quanto il punteggio CinemaScore diffuso dopo i primi sondaggi all'uscita delle sale, che sottolinea come il pubblico non abbia proprio apprezzato l'ambizioso kolossal del maestro Coppola.

Il voto assegnato è D+, in linea con il recente Borderlands (distribuito sempre da Lionsgate) e molto lontano da film del regista come Tucker - Un uomo e il suo sogno (A), L'uomo della pioggia (A-), Dracula di Bram Stoker (B-).

Non è un buon presagio per gli incassi americani, ma c'è ancora speranza per il film (che alcuni già definiscono Megaflopolis): il lancio internazionale, curata da distributori diversi, potrebbe infatti riservare qualche sorpresa, ed è possibile che il pubblico europeo apprezzi maggiormente l'ultima fatica di Coppola. In Italia, lo ricordiamo, il grande regista sarà a Roma per presentare il kolossal prima dell'uscita in sala in occasione della preapertura di Alice nella Città.