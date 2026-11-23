Megan Ria parla dopo l'uscita dal GF Vip: dal bacio con Alessandro Varsi alle critiche sui social
Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, Megan Ria ha parlato a Verissimo del bacio con Alessandro Varsi e del percorso nella Casa. Le sue parole.
Archiviata l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip dopo circa due mesi di convivenza forzata sotto i riflettori, Megan Ria è tornata a raccontarsi in televisione. Ospite nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la ballerina ed ex volto di Amici ha ripercorso le tappe principali della sua avventura nel reality show di Canale 5, soffermandosi sul legame con Alessandro Varsi e sulle reazioni raccolte fuori dal programma.
Megan Ria ha confermato che tra loro c'è stato un bacio dopo circa 50 giorni di avvicinamento progressivo, nato dalla complicità quotidiana e dai momenti condivisi lontani dal caos delle dinamiche di gruppo. Nonostante quella vicinanza, la ballerina ha messo in luce anche le distanze emerse col passare delle settimane: sebbene il comune legame con il mondo della danza lasciasse presagire un'intesa immediata, i due si sono rivelati molto diversi sul piano caratteriale e per esperienza di vita.
Secondo quanto raccontato dalla stessa ex gieffina, Varsi non sarebbe riuscito a comprenderla fino in fondo e avrebbe faticato ad accettare alcuni lati del suo carattere, portando entrambi a chiudere l'esperienza senza rancori ma con maggiore consapevolezza. Ampio spazio è stato dedicato anche alle critiche sui social e ai gossip circolati durante la sua permanenza nel programma. Su questo punto Megan Ria ha mantenuto una posizione netta, prendendo le distanze dalle voci prive di fondamento e ribadendo di non voler essere definita dai pettegolezzi televisivi, bensì dal lavoro e dal percorso artistico costruito negli anni.