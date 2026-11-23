Pubblicazione: 23 novembre alle 11:03

Archiviata l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip dopo circa due mesi di convivenza forzata sotto i riflettori, Megan Ria è tornata a raccontarsi in televisione. Ospite nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la ballerina ed ex volto di Amici ha ripercorso le tappe principali della sua avventura nel reality show di Canale 5, soffermandosi sul legame con Alessandro Varsi e sulle reazioni raccolte fuori dal programma.

Nel fare il punto sui suoi due mesi a Cinecittà, Megan ha difeso la scelta di viversi il percorso senza filtri né strategie calcolate. Pur consapevole di confrontarsi con concorrenti già abituati ai meccanismi televisivi, ha spiegato di aver seguito sempre l'istinto, rivendicando con orgoglio la propria autenticità anche nei momenti di maggiore esposizione. Uno dei passaggi più attesi dell'intervista ha riguardato proprio il rapporto consia tra gli inquilini della Casa sia tra gli spettatori.

Megan Ria ha confermato che tra loro c'è stato un bacio dopo circa 50 giorni di avvicinamento progressivo, nato dalla complicità quotidiana e dai momenti condivisi lontani dal caos delle dinamiche di gruppo. Nonostante quella vicinanza, la ballerina ha messo in luce anche le distanze emerse col passare delle settimane: sebbene il comune legame con il mondo della danza lasciasse presagire un'intesa immediata, i due si sono rivelati molto diversi sul piano caratteriale e per esperienza di vita.

Secondo quanto raccontato dalla stessa ex gieffina, Varsi non sarebbe riuscito a comprenderla fino in fondo e avrebbe faticato ad accettare alcuni lati del suo carattere, portando entrambi a chiudere l'esperienza senza rancori ma con maggiore consapevolezza. Ampio spazio è stato dedicato anche alle critiche sui social e ai gossip circolati durante la sua permanenza nel programma. Su questo punto Megan Ria ha mantenuto una posizione netta, prendendo le distanze dalle voci prive di fondamento e ribadendo di non voler essere definita dai pettegolezzi televisivi, bensì dal lavoro e dal percorso artistico costruito negli anni.

Guardando al futuro, l'ex concorrente non ha escluso un eventuale confronto sereno lontano dalle telecamere, ma senza alcuna pressione o aspettativa forzata. Per lei laforte di un'esperienza intensa che le ha permesso di mettersi alla prova sul piano umano prima ancora che televisivo.