Meghan Markle torna a MasterChef, ma arriva una clamorosa smentita: ecco quale sarà il suo ruolo

Pubblicazione: 28 ottobre alle 09:00

Sembrava pronta a conquistare un ruolo da protagonista in uno dei programmi di cucina più famosi al mondo, ma la realtà è diversa da quella raccontata nelle ultime ore. Meghan Markle tornerà in televisione nel 2027 grazie a Junior MasterChef Australia, ma non sarà la nuova conduttrice del programma. A chiarirlo è stato il comunicato ufficiale della produzione, che ha confermato la partecipazione della duchessa del Sussex specificando però quale sarà effettivamente il suo incarico.

La notizia del ritorno sul piccolo schermo della moglie delaveva rapidamente attirato l'attenzione dei media internazionali. In Italia, in particolare, diversi articoli avevano presentato, o co-conduttrice, della versione australiana del celebre talent culinario dedicata ai bambini. Una ricostruzione che, tuttavia, non trova conferma nelle parole utilizzate dai produttori. Secondo quanto annunciato da, Meghan parteciperà alla, affiancando Poh Ling Yeow, volto storico del programma.

Sarà proprio quest'ultima a guidare il ritorno della trasmissione, mentre la duchessa contribuirà ad accompagnare e incoraggiare i giovani concorrenti durante il loro percorso. La distinzione non è secondaria. Essere ospite speciale non significa assumere la conduzione di un programma, anche quando la partecipazione prevede un coinvolgimento diretto nelle attività dei concorrenti. A confermare questa interpretazione è anche People, che ha precisato come le informazioni relative a un possibile incarico da conduttrice non corrispondano al ruolo effettivamente annunciato per Meghan.

Meghan Markle to Co-Host 'Junior MasterChef Australia' https://t.co/JROdwIyP2y — Variety (@Variety) October 27, 2026

Il suo ritorno a MasterChef, comunque, non arriva dal nulla, visto che la duchessa aveva già partecipato a MasterChef Australia nell'aprile 2026, durante una visita nel Paese insieme al principe Harry. In quell'occasione era apparsa come giudice ospite, sorprendendo i concorrenti e affiancando Poh Ling Yeow, Sofia Levin e Jean-Christophe Novelli. L'esperienza sembra aver lasciato un ricordo particolarmente positivo, tanto da spingere la produzione a invitarla nuovamente. Meghan ha accolto con entusiasmo la proposta, spiegando di essersi divertita molto durante la precedente partecipazione e di aver accettato senza esitazioni la possibilità di lavorare con i giovani aspiranti cuochi.

“Mi sono divertita moltissimo con tutto il team di MasterChef lo scorso aprile, quindi quando mi hanno proposto di tornare per lavorare con questo gruppo di giovani talenti, è stato un sì facilissimo”. - Meghan Markle

“Adoro cucinare con i miei figli, quindi vedere cosa riusciranno a creare queste piccole stelle in cucina sarà molto divertente. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno”. - Meghan Markle

La duchessa ha poi aggiunto un dettaglio personale, collegando il nuovo impegno televisivo alla passione per la cucina che condivide con i figli Archie e Lilibet.

Per Meghan Markle si tratta quindi di un ritorno a un ambiente che conosce già, ma con una formula differente rispetto alla sua precedente apparizione. Anche Poh Ling Yeow ha espresso soddisfazione per la notizia. La chef e conduttrice australiana ha ricordato con piacere l'esperienza condivisa con Meghan, sottolineando quanto sia felice di poterla ritrovare davanti alle telecamere. Il loro rapporto professionale, peraltro, era già finito al centro dell'attenzione nei mesi scorsi. Dopo la partecipazione della duchessa a MasterChef Australia, alcune indiscrezioni avevano parlato di presunte tensioni dietro le quinte, legate in particolare al modo in cui Meghan era stata presentata durante il programma.

Meghan Markle has been tapped for a role on ‘Junior MasterChef Australia’ alongside host Poh Ling Yeow, the series set to film and air in 2027. https://t.co/INIXudXZjL https://t.co/ok1bHjML1s — E! News (@enews) October 27, 2026

Secondo quelle ricostruzioni, il suo staff avrebbe chiesto di evitare riferimenti alla famiglia reale, mentre una battuta pronunciata da Poh Ling Yeow avrebbe provocato malumori. La stessa chef aveva però smentito le voci di un clima difficile sul set, raccontando di aver trascorso una giornata piacevole insieme alla duchessa e descrivendola come una persona disponibile e coinvolta nelle attività della trasmissione. La nuova collaborazione rappresenta dunque un ulteriore sviluppo del loro rapporto professionale. Ma quando arriverà in televisione Junior MasterChef Australia?

Il programma tornerà nel, segnando il ritorno della versione dedicata ai più piccoli dopo diversi anni di assenza dal palinsesto australiano. Al momento non è stata comunicata una data precisa per la messa in onda, mentre le riprese sono previste in Australia. Secondo le informazioni riportate da People,dovrebbe trascorrere nel Paese soltanto alcune settimane per partecipare alla produzione e non sarebbe quindi previsto alcun. Il nuovo progetto si inserisce in un percorso televisivo che negli ultimi anni ha vistoavvicinarsi sempre più al mondo della cucina e dell'intrattenimento.

Tra le sue esperienze più conosciute figura With Love, Meghan, la serie realizzata per Netflix nella quale la duchessa ha condiviso ricette, consigli per l'ospitalità e momenti legati alla vita domestica. In passato aveva inoltre partecipato come giudice ospite a Chopped Junior, il programma culinario statunitense dedicato ai giovani concorrenti. La cucina rappresenta quindi un interesse ricorrente nella carriera televisiva di Meghan Markle, anche se questo non significa necessariamente che la duchessa abbia intenzione di trasformarsi in una conduttrice professionista.

Ed è proprio questo il punto da chiarire dopo le notizie circolate nelle ultime ore. Meghan Markle sarà effettivamente tra i protagonisti di Junior MasterChef Australia 2027, ma il suo ruolo ufficiale sarà quello di ospite speciale. La conduzione rimarrà affidata a Poh Ling Yeow, mentre la moglie del principe Harry contribuirà a seguire e incoraggiare i piccoli aspiranti chef. Nessun incarico alla guida del programma, dunque, almeno sulla base delle informazioni comunicate ufficialmente dalla produzione. Il ritorno televisivo della duchessa è confermato, ma per scoprire quanto spazio avrà effettivamente nella nuova edizione bisognerà attendere ulteriori dettagli e, soprattutto, la messa in onda del programma.