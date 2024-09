Melrose Place, il cast assicura: "Vogliamo realizzare il revival, ci stiamo lavorando"

Pubblicazione: 18 settembre alle 20:33

Il cast di Melrose Place, di nuovo insieme in occasione di un panel che si è svolto durante la '90s Con Florida il 14 settembre, ha confermato che si sta lavorando al revival della serie cult.

Tutti sono d'accordo. Io e Laura ci stiamo lavorando da un po'. Se ne sta parlando. I manager, gli avvocati e tutto il resto delle persone ne stanno parlando, e noi vogliamo farlo.

Daphne Zuniga ha rivelato:

Laura Leighton ha poi aggiunto che stanno cercando di organizzarsi e sistemare i dettagli del possibile ritorno dello show sugli schermi televisivi, confermando: "Vogliamo farlo quanto lo desiderano i fan".

Al panel hanno partecipato anche Heather Locklear, Josie Bissett, Brooke Langton e Grant Show.

Nel mese di aprile erano emerse le prime indiscrezioni relative a un possibile revival in fase di sviluppo tra le fila di CBS Studios, progetto che dovrebbe avere come star Locklear, Leighton e Zuniga.

Il sequel, che vede coinvolti anche Darren Star e Lauren Gussis (creatrice di Insatiable), dovrebbe essere ambientato anni dopo la fine dello show originale e riprendere la narrazione dalla morte di uno dei personaggi principali, triste evento che porta gli amici a ritrovarsi, dando il via a una situazione in cui emergono ferite, amori, risentimenti e segreti.

Leighton ha confermato che gli eventi saranno ambientati 30 anni dopo:

Ci sono tutte queste storie ideate dai fan, queste cospirazioni grandiose, e sono semplicemente delle idee creative meravigliose, un esempio dell'interesse di tutti nei confronti di come potrebbe continuare la storia. Siamo un gruppo di persone così facile con cui lavorare. Ci volevamo bene. Non possiamo pensare a niente di meglio oltre al fatto di tornare insieme e raccontare presto una nuova storia.

Melrose Place era nato come spinoff di Beverly Hills, 90210 ed è andato in onda per sette stagioni su Fox.