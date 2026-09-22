Men in Black, gli occhiali di Will Smith sono un cult: marca, modello e quanto costano oggi

Pubblicazione: 22 settembre alle 13:50

Definirli semplicemente oggetti cinematografici è troppo banale: gli occhiali da sole di Will Smith in Men in Black, sono uno degli accessori più identificativi della fantascienza degli anni Novanta. Completo nero, camicia bianca, cravatta e occhiali scuri: quando James Edwards diventa l'Agente J, il suo look è già destinato a entrare nella storia. Ma chi si è chiesto almeno una volta che marca fossero quelle iconiche lenti nere oggi può avere una risposta precisa: Ray-Ban. E c'è un dettaglio ancora più interessante: il modello che nel film del 1997 era conosciuto come Predator 2 appartiene oggi alla famiglia RB2027 Predator 2.

Nel film diretto da Barry Sonnenfeld,portano gli avvolgenti. Le fonti dell'epoca identificavano il modello come, mentre oggi Ray-Ban propone il corrispondente modello aggiornato con il codice. La stessa identificazione è riportata anche da fonti specializzate che hanno ricostruito gli accessori utilizzati nel film. Questo vuol dire che linea Predator è proprio quella associata agli agenti di Men in Black, tanto che il suo design è diventato indissolubilmente legato all'estetica della saga!

Il modello attuale mantiene alcuni degli elementi che lo hanno reso famoso: una forma rettangolare e avvolgente, una montatura nera e un'impostazione decisamente più sportiva rispetto ai classici Aviator o Wayfarer. La scheda ufficiale Ray-Ban del modello RB2027 indica, nella versione polarizzata, montatura nera opaca, lenti grigie polarizzate e misura 62-19.

Tommy Lee Jones e Will Smith in Men in Black - Fonte: Columbia TriStar Films Italia

Come sapranno bene gli appassionati, nel mondo di Men in Black gli occhiali non servono soltanto a completare l'outfit. Hanno una vera funzione narrativa. Gli agenti devono infatti proteggersi dagli effetti del neuralizzatore, il dispositivo utilizzato per cancellare i ricordi alle persone che vengono a conoscenza dell'esistenza degli alieni. Le lenti diventano così una sorta di equipaggiamento professionale dell'organizzazione segreta. È un esempio particolarmente riuscito di come un oggetto di scena possa diventare parte integrante dell'identità di un personaggio. L'abito nero comunica immediatamente l'appartenenza all'organizzazione; gli occhiali completano quella silhouette e, allo stesso tempo, hanno una funzione all'interno della storia.

Quanto costavano nel 1997? Qui arriva una delle curiosità più interessanti: quando Men in Black arrivò nelle sale nel 1997, i. Un articolo pubblicato dal San Francisco Chronicle pochi giorni dopo l'uscita del film raccontava che gli occhiali venivano venduti nei negoziproprio a quella cifra e che stavano andando a ruba. Il successo non fu soltanto una percezione del pubblico. TIME, nel 1999, riportava che le vendite dei Predator 2, arrivando a generare. La rivista indicava il prezzo dell'epoca in

Insomma, il cinema trasformò un modello già esistente in uno degli accessori più glamour della seconda metà degli anni Novanta.E oggi quanto costano? Il prezzo dipende dalla versione e dal rivenditore. Sul sito ufficiale Ray-Ban, la versione RB2027 Predator 2 polarizzata è attualmente proposta a 227 euro. La scheda ufficiale conferma il codice RB2027 e le caratteristiche del modello. Sul mercato italiano, però, il prezzo può essere molto più basso. Alcuni rivenditori propongono il modello in diverse configurazioni e comparatori di prezzo mostrano offerte che partono da circa 87-91 euro per alcune varianti non polarizzate, mentre le versioni polarizzate possono superare i 130 euro.

Per esempio, una versione RB2027 W1847, con montatura nera e lenti G-15 verdi, è stata proposta recentemente a 86,99 euro, contro un prezzo indicato di 157 euro. La variante nera con lenti grigie polarizzate, invece, viene proposta ufficialmente da Ray-Ban a 227 euro. Questo significa che oggi, per chi volesse ricreare il look dell'Agente J, il prezzo non è necessariamente proibitivo: molto dipende dalla variante scelta e dalle offerte disponibili.

Il caso dei Predator è particolarmente curioso perché il loro successo non dipese soltanto dalla presenza sul volto di una star. La montatura divenne parte del linguaggio di Men in Black. C'è persino un piccolo retroscena legato al marchio. Secondo una ricostruzione dedicata alla produzione del film,, ma nel film il logo venne sostanzialmente nascosto dal trattamento applicato alle lenti. Inoltre, Sonnenfeld decise di eliminare una battuta che avrebbe identificato esplicitamente il marchio.