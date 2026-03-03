Mercoledì 3: che ruolo interpreterà Winona Ryder nella nuova stagione? I dettagli nascosti che potresti non aver notato

Pubblicazione: 03 marzo alle 17:51

Winona Ryder si unisce al cast della terza stagione di Mercoledì, attualmente in produzione per Netflix, segnando l'ennesimo capitolo della sua lunga collaborazione con Tim Burton. Dopo aver condiviso lo schermo con Jenna Ortega in Beetlejuice Beetlejuice, l'attrice ritrova sia il regista visionario che la giovane protagonista della serie degli Addams. Ma questa volta, qualcosa potrebbe essere profondamente diverso rispetto a quanto il pubblico si aspetta. Netflix ha confermato l'ingresso di Ryder nel cast insieme ad altri nomi interessanti come Eva Green e Chris Sarandon, ma ha rivelato solo il nome del suo personaggio: Tabitha. Ed è proprio l'assenza di dettagli a rendere questo casting particolarmente intrigante.



La storia di Ryder con Tim Burton è costellata di personaggi memorabili che hanno un denominatore comune ben preciso. Da Lydia Deetz, la teenager "strana e insolita" di Beetlejuice, a Kim Boggs che insegna ad amare Edward mani di forbice, passando per Elsa van Helsing in Frankenweenie, l'attrice ha sempre incarnato figure eccentriche, intelligenti, a volte malinconiche, ma fondamentalmente positive. Sono personaggi che stanno dalla parte giusta, che combattono le loro battaglie con cuore e intelligenza. Anche al di fuori dell'universo burtoniano, il percorso di Ryder conferma questa tendenza.



Tutto questo crea inevitabilmente un'aspettativa nel pubblico. Quando si pensa a Winona Ryder in un progetto di Tim Burton, si immagina automaticamente una figura che porterà saggezza, forse un tocco di bizzarria affascinante, magari persino un ruolo da mentore per Wednesday. La dinamica quasi madre-figlia vista con Ortega in Beetlejuice Beetlejuice sembrerebbe suggerire proprio questa direzione. Ma cosa succederebbe se Netflix e Burton decidessero di sovvertire completamente questa formula consolidata? E se Tabitha non fosse affatto quello che ci aspettiamo?

Winona Ryder in Beetlejuice 2, fonte: Warner Bros.





Proprio questa assenza rende l'ipotesi di un ruolo da villain in Mercoledì 3 così affascinante. Sarebbe una prima volta assoluta nella carriera di Ryder, un territorio inesplorato che potrebbe regalare al pubblico una performance completamente inedita. Immaginate la sorpresa degli spettatori nel vedere l'attrice che ha incarnato per decenni personaggi positivi trasformarsi in una minaccia per Mercoledì e i suoi compagni della Nevermore Academy.



C'è però un elemento da considerare: Netflix sta pubblicizzando la partecipazione di Ryder come guest role, un ruolo da ospite. Questo significa che, indipendentemente dalla natura del personaggio di Tabitha, la sua presenza sarà probabilmente limitata ad alcuni episodi chiave piuttosto che distribuita lungo tutta la stagione. Una scelta che potrebbe avere senso sia per un villain dall'impatto concentrato e devastante, sia per una figura enigmatica che appare e scompare lasciando il segno.



La produzione della terza stagione è attualmente in corso, e i dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero. Quello che è certo è che l'aggiunta di nomi come Ryder, Green e Sarandon indica una volontà di alzare l'asticella qualitativa e narrativa. Wednesday ha dimostrato di saper bilanciare elementi gotici, mistery soprannaturale e coming-of-age con una protagonista che sfida ogni convenzione. Inserire in questo universo una Winona Ryder in una veste inedita sarebbe perfettamente coerente con lo spirito della serie.