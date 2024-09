Meryl Streep nel cast della serie tratta dal romanzo Le Correzioni

Pubblicazione: 27 settembre alle 18:54

Meryl Streep reciterà nella serie tv tratta dal romanzo Le Correzioni scritto da Jonathan Franzen.

Per ora il progetto non è ancora stato acquistato da un network o una piattaforma di streaming, ma nel team della produzione ci sono wiip e CBS Studios.

Franzen firmerà la sceneggiatura e sarà coinvolto come produttore.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 e racconta la storia di un'anziana coppia del Midwest che cerca di organizzare un incontro con i loro tre figli a Natale.

L'attrice premio Oscar ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di Big Little Lies e, recentemente, per la terza e quarta stagione di Only Murders in the Building.

Il romanzo sembrava destinato in precedenza a diventare un film e, nel 2011, si era parlato di una possibile serie con star Chris Cooper, Dianne Wiest, ed Ewan McGregor. Il progetto è stato successivamente cancellato.