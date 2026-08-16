"Mi hanno detto che sarei morta": il ritorno di Courtney Love dopo la malattia misteriosa

Pubblicazione: 16 agosto alle 11:45

Una reunion degli Hole potrebbe non essere all'orizzonte, ma Courtney Love non ha alcuna intenzione di abbandonare la scena musicale. La frontwoman della band grunge icona degli anni Novanta ha condiviso un aggiornamento sul suo attesissimo nuovo album attraverso un video su Instagram, rivelando non solo che il disco è finalmente completo, ma anche dettagli scioccanti su una grave crisi di salute che ha rischiato di costarle la vita nel 2019.



"L'album è fatto, è praticamente finito da un po'", ha dichiarato Love nel video. "È un disco davvero buono. Ci ho messo dentro tantissimo". Ma è quello che ha raccontato subito dopo a lasciare i fan senza parole. La musicista ha aperto il suo cuore su un periodo oscuro della sua vita, coinciso con il suo trasferimento da Los Angeles a Londra nel 2019. Pur non entrando nei dettagli specifici della condizione medica che l'ha colpita, Love ha usato parole forti per descrivere quella che è stata chiaramente un'esperienza traumatica:

"Il mio corpo è semplicemente esploso. Ero sempre in ospedale. Stavo per morire. Avevo perso tutti i capelli. Pesavo circa 45 chili. E mi dissero che sarei morta. Io non ci credetti". - Courtney Love

infausta richiama alla mente una metafora potente che ha condiviso nel video, un ricordo d'infanzia che sembra aver influenzato profondamente il nuovo album. "Da bambina, interrompevo gli schemi mentali degli adulti", ha spiegato. "Mi dicevano che il rosso era blu, e allora io vedevo blu. Ma il blu era blu. Quindi mi facevo il gaslighting da sola pensando che forse avevano ragione loro, che il rosso era blu, e la testa mi esplodeva. Cazzo, prova a gestire questa roba. Penso che alcuni di voi possano capire di cosa parlo".

Questa capacità di vedere la realtà per quella che è, nonostante le narrazioni imposte dagli altri, è diventata per Love una sorta di superpotere. "Comunque, non ho mai davvero perso la mia capacità di vedere che il rosso era rosso, nonostante mi dicessero che il rosso era blu. E quindi quando mi dissero che sarei morta, semplicemente non ci credetti. E in qualche modo sono guarita. Sono in salute, il che è incredibile".



Ma Love sembra guardare al futuro con rinnovata speranza e consapevolezza. Mentre cerca di capire come affrontare questa nuova era della sua carriera, ha espresso ammirazione per lo stato attuale della musica: "La gente suona benissimo dal vivo. Le ragazze sono incredibili. Tutto è incredibile. Devo solo capire come fare. Tornerò". Vedremo quando esattamente il disco vedrà la luce e quale forma prenderà questo ritorno tanto atteso. Ma una cosa è certa: Courtney Love ha ancora molto da dire, e la sua voce, forgiata dal dolore e dalla resilienza, è pronta a farsi sentire ancora una volta.