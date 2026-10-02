Miami Vice '85: l'amatissima star di Fallout entra nel cast del reboot insieme a Michael B Jordan
Walter Goddins, l'amato protagonista della serie tv di Fallout, entra ufficialmente nel cast del reboot di Miami Vice, con protagonista Austin Bautler e Michael B Jordan.
Il cast di Miami Vice '85, il reboot cinematografico dell'iconica serie televisiva degli anni 80, continua ad arricchirsi di nomi di primo piano. Dopo l'annuncio di Michael B. Jordan e Austin Butler come protagonisti, Universal Pictures ha confermato l'ingresso di Walton Goggins nel progetto diretto da Joseph Kosinski, il regista che ha riportato in alto la bandiera del cinema d'azione con Top Gun: Maverick.
La scelta di Goggins non è casuale. Kosinski avrebbe pensato a lui fin dalle prime fasi di casting, ritenendolo perfetto per questo ruolo. L'incastro è avvenuto quando si è riusciti a conciliare il calendario di riprese con gli impegni dell'attore per la terza stagione di Fallout, permettendogli di unirsi ufficialmente al progetto Universal.
Miami Vice '85 rappresenta il secondo tentativo di trasportare sul grande schermo la serie cult creata da Anthony Yerkovich e prodotta da Michael Mann, che tra il 1984 e il 1990 ha ridefinito l'estetica televisiva dell'action poliziesco. Il primo adattamento cinematografico, diretto dallo stesso Mann nel 2006 con protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx , aveva ottenuto risultati contrastanti per poi divenire un cult nei anni successivi. Questa volta, l'approccio sarà radicalmente diverso. Come suggerisce il titolo stesso, Miami Vice '85 sarà ambientato esattamente negli anni 80, abbracciando pienamente l'estetica e l'atmosfera del periodo invece di trasportare la storia ai giorni nostri.
La domanda che molti appassionati si pongono è se questo nuovo tentativo riuscirà a catturare quello spirito inconfondibile fatto di pastel suit, Ferrari Testarossa, musica synth e tensione criminale che rese Miami Vice un fenomeno culturale globale. Con Kosinski alla regia e un cast di questo calibro, le premesse ci sono tutte per un blockbuster che sappia bilanciare nostalgia e modernità, spettacolo visivo e sostanza narrativa.