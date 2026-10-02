Miami Vice '85: l'amatissima star di Fallout entra nel cast del reboot insieme a Michael B Jordan

Pubblicazione: 02 ottobre alle 17:15

Il cast di Miami Vice '85, il reboot cinematografico dell'iconica serie televisiva degli anni 80, continua ad arricchirsi di nomi di primo piano. Dopo l'annuncio di Michael B. Jordan e Austin Butler come protagonisti, Universal Pictures ha confermato l'ingresso di Walton Goggins nel progetto diretto da Joseph Kosinski, il regista che ha riportato in alto la bandiera del cinema d'azione con Top Gun: Maverick.

Fallout - Prime Video

Goggins, attore camaleonticoper il suo ruolo in Fallout, la serie Prime Video tratta dal celebre videogioco, interpreteràSecondo quanto riportato da Deadline, il suo personaggio potrebbe essereincarnato da John Leguizamo, configurando così una gerarchia criminale che si contrapporrà ai due detective protagonisti.

La scelta di Goggins non è casuale. Kosinski avrebbe pensato a lui fin dalle prime fasi di casting, ritenendolo perfetto per questo ruolo. L'incastro è avvenuto quando si è riusciti a conciliare il calendario di riprese con gli impegni dell'attore per la terza stagione di Fallout, permettendogli di unirsi ufficialmente al progetto Universal.

Miami Vice '85 rappresenta il secondo tentativo di trasportare sul grande schermo la serie cult creata da Anthony Yerkovich e prodotta da Michael Mann, che tra il 1984 e il 1990 ha ridefinito l'estetica televisiva dell'action poliziesco. Il primo adattamento cinematografico, diretto dallo stesso Mann nel 2006 con protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx , aveva ottenuto risultati contrastanti per poi divenire un cult nei anni successivi. Questa volta, l'approccio sarà radicalmente diverso. Come suggerisce il titolo stesso, Miami Vice '85 sarà ambientato esattamente negli anni 80, abbracciando pienamente l'estetica e l'atmosfera del periodo invece di trasportare la storia ai giorni nostri.

Miami Vice - NBC

L'attesa sarà lunga. Miami Vice '85 è programmatonelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Nel frattempo, chi volesse rivisitare l'originale può trovare, mentre il film del 2006 èsulle principali piattaforme.

La domanda che molti appassionati si pongono è se questo nuovo tentativo riuscirà a catturare quello spirito inconfondibile fatto di pastel suit, Ferrari Testarossa, musica synth e tensione criminale che rese Miami Vice un fenomeno culturale globale. Con Kosinski alla regia e un cast di questo calibro, le premesse ci sono tutte per un blockbuster che sappia bilanciare nostalgia e modernità, spettacolo visivo e sostanza narrativa.