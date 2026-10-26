Miami Vice '85, paura sul set con Michael B. Jordan e Austin Butler: arrestato un uomo con un coltello

Pubblicazione: 26 ottobre alle 09:30

Momenti di tensione sul set di Miami Vice '85, l'atteso film diretto da Joseph Kosinski che riporterà sul grande schermo una delle serie televisive più iconiche degli anni Ottanta. Durante le riprese a Brooklyn, New York, un uomo avrebbe minacciato un membro della troupe con un grosso coltello, provocando l'intervento della polizia e finendo in arresto. Un episodio che ha improvvisamente trasformato una normale serata di lavorazione in una situazione potenzialmente pericolosa, fortunatamente conclusasi senza feriti. La vicenda si è verificata nella tarda serata di venerdì 23 ottobre, mentre la produzione del film con Michael B. Jordan e Austin Butler era impegnata in alcune riprese nella zona di Washington Cemetery, a Brooklyn.

Secondo quanto riportato da Variety e confermato dalle autorità di New York, l'uomo arrestato è Alex Perez, 23 anni, residente a Brooklyn. Ilcon un'altra persona presente nell'area delle riprese, arrivando a mostrare un'arma da taglio. Stando alle ricostruzioni pubblicate dalla stampa americana, la, che si sarebbe trovato davanti all'uomo mentre quest'ultimo provocava disordini nei pressi del set. Lasarebbe rquando il ventitreenne avrebbe estratto un grosso coltello, descritto da alcune fonti come un coltello da macellaio, suscitando preoccupazione tra le persone presenti.

A quel punto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti del New York Police Department sono arrivati sul posto intorno alle 23 e hanno fermato il sospettato senza ulteriori incidenti. La polizia ha successivamente recuperato l'arma, confermando che nessuna persona è rimasta ferita durante l'accaduto. Perez è stato arrestato con le accuse di minaccia e possesso illegale di un'arma. Le contestazioni dovranno naturalmente essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti, ma a rendere ancora più particolare la vicenda è la presenza di un video dell'intervento, diffuso inizialmente da TMZ. Le immagini mostrerebbero il momento in cui gli agenti prendono in custodia il giovane e recuperano il grosso coltello nascosto all'interno della sua felpa.

Michael B. Jordan ne I Peccatori, fonte: Warner Bros.

Un filmato che ha rapidamente attirato l'attenzione dei media americani, anche per il contesto in cui si è verificato l'episodio. Miami Vice '85 è infatti una delle produzioni hollywoodiane più attese dei prossimi anni, e il suo set sta già attirando la curiosità dei fan grazie alla presenza di due protagonisti particolarmente popolari. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il ventitreenne avrebbe già avuto precedenti contatti con le forze dell'ordine. Si tratta tuttavia di informazioni collaterali, che non modificano i fatti principali confermati dalla polizia. Al momento, non è stato chiarito se Michael B. Jordan o Austin Butler fossero presenti durante l'incidente. Non ci sono inoltre elementi che suggeriscano un coinvolgimento diretto dei due attori nella discussione.

L'episodio avrebbe provocato un'interruzione delle attività sul set, ma non sono state comunicate conseguenze a lungo termine sul calendario della produzione.Il nuovoregista che negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto per il successo di Top Gun: Maverick e per il film F1 con Brad Pitt. Il progetto rappresenta un nuovo adattamento cinematografico della celebre serie televisiva creata da Anthony Yerkovich, trasmessa originariamente dal. La produzione originale, interpretata da, ha segnato profondamente l'immaginario televisivo degli anni Ottanta, distinguendosi per l'estetica ricercata, le ambientazioni di Miami, la musica e un approccio visivo che avrebbe influenzato numerose produzioni successive.

Nel nuovo film, Austin Butler interpreterà James “Sonny” Crockett, mentre Michael B. Jordan vestirà i panni di Ricardo “Rico” Tubbs, i due detective sotto copertura diventati celebri grazie alla serie. La storia sarà ambientata nella Miami della metà degli anni Ottanta e, secondo la sinossi ufficiale, esplorerà il fascino e la corruzione di quell'epoca, prendendo ispirazione in particolare dall'episodio pilota e dalla prima stagione dello show originale. La sceneggiatura porta la firma di Dan Gilroy, mentre il cast comprende anche Alden Ehrenreich, Camila Morrone, Walton Goggins, Danny Ramirez e John Leguizamo. Le riprese sono iniziate nelle scorse settimane, con diverse scene realizzate tra New Jersey e New York. Le prime immagini dei protagonisti nei rispettivi ruoli hanno già iniziato a circolare online, offrendo un assaggio dell'atmosfera che Kosinski intende ricreare.

Man Arrested on ‘Miami Vice ‘85’ Brooklyn Set After Brandishing a Knife https://t.co/TW20pIpjWP — Variety (@Variety) October 25, 2026

Il film è attualmente previsto nelle sale americane per il 19 maggio 2028, dopo uno slittamento rispetto alla precedente finestra di uscita. La nuova produzione punta dunque a riportare sul grande schermo un marchio storico della televisione americana, cercando di reinterpretarne lo stile per una nuova generazione di spettatori. Non è la prima volta che Miami Vice arriva al cinema: nel 2006 Michael Mann, figura fondamentale anche per l'identità della serie originale, aveva diretto un adattamento con Colin Farrell e Jamie Foxx nei ruoli dei due protagonisti.

Questa volta, però,sembra intenzionato a recuperare più direttamente l'immaginario degli anni Ottanta, riportando la storia nel periodo che aveva reso celebre il marchio. Nel frattempo, l'episodioha acceso i riflettori su un aspetto ben diverso della lavorazione. Quella che avrebbe dovuto essere una normale serata di riprese si è trasformata in un intervento di polizia, con un uomo arrestato e un'arma recuperata dagli agenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e, mentre la produzione prosegue il suo percorso verso, resta il sollievo per una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.