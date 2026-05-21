Michael Bay torna alla guerra dopo 10 anni: il nuovo film nasce da una missione reale

Pubblicazione: 21 maggio alle 19:25

Dieci anni di attesa, tanto è passato dall'ultima volta che Michael Bay ha puntato la sua cinepresa verso il campo di battaglia. Il regista che ha ridefinito il concetto stesso di action movie hollywoodiano – quello di Bad Boys, Transformers e Pearl Harbor – torna a raccontare storie di guerra con un nuovo progetto che promette di essere tanto spettacolare quanto controverso.

Secondo quanto riportato da Deadline,ha stretto un accordo conper dirigere un film basato su unadurante, il conflitto inche ha dominato le cronache internazionali nei primi mesi del 2026. La storia al centro del film è quella di due piloti americani – un comandante e un ufficiale dei sistemi d'arma – il cuiè stato abbattuto in territorio ostile, scatenando una delle operazioni di recupero più complesse e rischiose degli ultimi anni.

Il film si baserà su un libro in fase di pubblicazione firmato da Mitchell Zuckoff, lo stesso autore del volume che ha ispirato 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, il precedente war movie di Bay uscito nel 2016. Il libro di Zuckoff, previsto per il 2027, ricostruirà nei dettagli la missione che all'inizio di aprile ha visto le forze speciali americane operare sui monti Zagros, in territorio iraniano, per estrarre i due aviatori dalle mani nemiche. Un'operazione che ha catturato l'attenzione mondiale e, evidentemente, anche quella di un regista sempre a caccia della prossima grande storia da portare sullo schermo.

Michael Bay, fonte: YouTube

Comunque è bene tenere a mente che Bay non è nuovo a questo tipo di narrazioni. La sua carriera trentennale è costellata di collaborazioni con il Dipartimento della Difesa americano. Da The Rock del 1996 ad Armageddon del 1998, fino ai blockbuster Transformers e allo stesso Pearl Harbor, il regista ha sempre potuto contare sul supporto logistico delle forze armate, con accesso a equipaggiamenti, personale e consulenza militare per garantire una rappresentazione credibile – almeno dal punto di vista tecnico – delle operazioni sul campo.

Il nuovo progetto, già al suo fianco per 13 Hours, e si avvarrà dell'accordo produttivo che il regista ha con Universal, lo stesso studio che ha distribuito il suo ultimo film,, nel 2022. Una partnership naturale che facilita l'avvio rapido di produzioni dall'alto budget, esattamente il tipo di macchina produttiva che serve per mettere in scena le sequenze action su larga scala che sono diventate il marchio di fabbrica di Bay.

In una dichiarazione ufficiale, il regista ha sottolineato la differenza tra questo film e il suo precedente lavoro bellico:

"In 13 Hours nessuna forza di soccorso ha risposto alla chiamata d'aiuto. Questo film parla di tutti coloro che hanno risposto in una delle operazioni più complesse, intricate e ad alto rischio della storia recente. Celebra il vero eroismo e la dedizione incrollabile dei nostri militari". - Michael Bay

Parole che tradiscono l'intenzione di raccontare non solo un'azione militare, ma un atto di coraggio collettivo, un affresco di chi ha messo la propria vita in gioco per salvarne altre. Ma se c'è una cosa che la carriera di Bay ha dimostrato, è che i suoi film di guerra non passano mai inosservati, e raramente senza polemiche. Pearl Harbor fu infatti accusato di aver stravolto la storia con una trama romanzata e melodrammatica che mise in secondo piano l'accuratezza storica. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi venne contestato per aver preso diverse libertà narrative rispetto agli eventi reali dell'attacco al compound diplomatico di Bengasi nel 2012, suscitando dibattiti sia politici che cinematografici.

Michael Bay, fonte: YouTube

Con Operation Epic Fury – o comunque verrà intitolato il film – le premesse per nuove controversie ci sono tutte. La guerra in Iran promossa dall'amministrazione Trump è stata e continua a essere uno dei temi geopolitici più divisivi del panorama internazionale. Raccontare un'operazione militare avvenuta in quel contesto significa inevitabilmente fare i conti con un tema scottante, su cui le opinioni pubbliche sono polarizzate. Se il film dovesse apparire come una celebrazione acritica del conflitto, o peggio come uno strumento propagandistico, le critiche non mancherebbero.

D'altra parte, Bay ha sempre rivendicato il diritto di raccontare storie che mettono in luce il sacrificio e il valore individuale dei soldati, a prescindere dalle decisioni politiche che li hanno portati sul campo di battaglia. La sua visione tende a concentrarsi sull'eroismo personale, sulla fratellanza sotto il fuoco nemico, sull'adrenalina pura della sopravvivenza in condizioni estreme. È un approccio che funziona al botteghino, che emoziona il pubblico, ma che solleva domande sulla responsabilità di chi racconta la guerra come spettacolo.

Il cinema bellico ha sempre camminato su questa linea sottile, visto che da un lato c'è il bisogno di onorare chi combatte, dall'altro il rischio di rendere glamour e patinato il conflitto armato, di renderlo attraente o persino glorioso. Bay, con il suo stile visivo fatto di esplosioni monumentali, rallenty emotivi e fotografia patinata, è forse il regista vivente che incarna al meglio questa tensione irrisolta. Resta da capire come il pubblico reagirà a un film che toccherà nervi ancora scoperti, con il pubblico che ha già iniziato a dividersi sul web.