Michael: cosa manca nel biopic dedicato al Re del Pop (e cosa potremmo aspettarci da un eventuale sequel)

Pubblicazione: 30 aprile alle 10:00

Michael, il biopic dedicato al Re del Pop appena approdato nelle sale cinematografiche, ha già scatenato un acceso dibattito tra i fan della leggenda musicale. Il film diretto da Antoine Fuqua ripercorre i primi decenni della carriera di Michael Jackson, dalla sua infanzia difficile con i Jackson 5 fino all'inizio del leggendario Bad Tour nel 1987. Eppure, chiudere i battenti proprio in quel momento significa lasciare fuori oltre due decenni di vita, carriera e controversie che hanno definito altrettanto profondamente l'eredità dell'artista.



Gli autori hanno preferito concentrarsi sulla genesi del fenomeno Jackson, mostrando l'ascesa di un talento generazionale nato in condizioni tutt'altro che semplici. Il film non nasconde le difficoltà: la violenza paterna, la solitudine pervasiva, la sensazione di essere diverso dai coetanei. Tutti elementi che hanno forgiato un artista capace di dominare le classifiche mondiali per decenni, ma anche un uomo segnato da ferite profonde.



Tuttavia, la conclusione temporale al 1987 lascia inevitabilmente numerosi capitoli fondamentali della vita di Jackson fuori dalla narrazione cinematografica. E qui si inserisce la speculazione, alimentata da indizi presenti nel film stesso, di un possibile sequel che potrebbe esplorare proprio quegli anni rimasti in ombra.

Michael - Universal Pictures

La nascita dei tre figli rappresenta probabilmente il capitolo più intimo e significativo della vita privata di Jackson dopo il 1987. Prince, nato nel 1997, Paris nel 1998 e Bigi nel 2002, hanno costituito il nucleo affettivo dell'ultima fase della vita del cantante. Jackson, che aveva sofferto di una giovinezza rubata dalle performance e dalla fama precoce, si dedicò alla paternità con un'intensità che sorprese molti osservatori.



Le apparizioni pubbliche con i bambini, spesso mascherati per proteggerli dall'invadenza mediatica, divennero un elemento caratterizzante degli ultimi anni di vita dell'artista. Jackson parlava apertamente e frequentemente del suo amore per i figli, descrivendo la paternità come l'esperienza più gratificante della sua esistenza. Paris Jackson, oggi affermata attrice e cantante, e i suoi fratelli hanno sempre ricambiato questo affetto, parlando con tenerezza del padre sia da bambini che negli anni successivi alla sua scomparsa.



Un eventuale sequel che volesse restituire completezza alla biografia di Jackson non potrebbe prescindere da questa dimensione paterna, che offrirebbe anche un contrappunto emotivo alle controversie che hanno segnato quegli stessi anni. La presenza dei figli permetterebbe di mostrare un lato più umano e vulnerabile dell'icona pop, lontano dai riflettori e dalle speculazioni mediatiche.

Michael - Universal Pictures

Il Bad Tour, inaugurato proprio nel momento in cui Michael si conclude, rappresenta uno degli eventi dal vivo più spettacolari nella storia della musica moderna. Eppure il film si limita a mostrarne l'incipit, senza esplorarne davvero la portata. Un sequel avrebbe l'opportunità di immergersi appieno in questo tour monumentale, che portò Jackson in giro per il mondo dal 1987 al 1989, totalizzando 123 concerti davanti a oltre 4 milioni di spettatori.



Se il primo film si concentra principalmente sull'affermazione di Jackson come Re del Pop attraverso hit orientate all'intrattenimento e alla danza, la sua produzione successiva al 1987 rivela un artista sempre più consapevole socialmente e politicamente. Tre brani in particolare segnano questa trasformazione: "Black or White" del 1991, "They Don't Care About Us" e "Earth Song", entrambi del 1995.



Questo cambio di registro non è marginale nella carriera dell'artista. Rappresenta un'evoluzione matura, il passaggio da entertainer a voce sociale, da icona pop a intellettuale pubblico. Un sequel che volesse rendere giustizia alla complessità di Jackson dovrebbe necessariamente esplorare questa fase, mostrando come il ragazzo tormentato ma geniale del primo film sia diventato un uomo consapevole del proprio peso culturale e della propria responsabilità.

Michael - Universal Pictures

L'elefante nella stanza di qualsiasi discussione su un potenziale sequel di Michael è inevitabilmente la morte del protagonista, avvenuta il 25 giugno 2009. Come e se rappresentare questo momento rappresenta una sfida narrativa, etica e commerciale di proporzioni enormi. La versione più accreditata attribuisce la morte di Jackson a complicazioni legate all'uso di farmaci, in particolare del potente anestetico propofol che il medico personale Conrad Murray gli somministrava per aiutarlo a dormire.

Murray fu successivamente condannato per omicidio colposo. Tuttavia,, alcune delle quali suggeriscono che Jackson sia stato deliberatamente ucciso, ipotesi che trovano credito in alcune frange di fan e che alimentano. Non è un caso che, inclusi Paris Jackson e la leggendaria Janet Jackson,

Aggiungere una ricostruzione della morte potrebbe aumentare esponenzialmente queste tensioni. Gli autori dovrebbero valutare se il valore narrativo possa giustificare il rischio, sia in termini di rispetto per la memoria dell'artista che di relazioni con gli eredi. Eppure, evitare completamente questo capitolo sembrerebbe una scelta altrettanto problematica. La morte di Jackson ha rappresentato un evento mediatico globale, un momento di lutto collettivo paragonabile a pochi altri nella storia della cultura pop. Migliaia di fan si radunarono spontaneamente davanti alla sua residenza, i suoi album tornarono in cima alle classifiche, il suo memorial fu seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

Michael - Universal Pictures

Il primo film ha già sollevato polemiche per aver omesso completamente i riferimenti alle accuse di abusi sessuali su minori che hanno perseguitato Jackson per anni. Questa scelta ha diviso critica e pubblico: alcuni l'hanno vista come un necessario focus sugli aspetti artistici e umani della sua vita, altri come un tentativo di riscrivere la storia ignorando elementi scomodi ma innegabili.



Un sequel affronterebbe inevitabilmente la stessa questione, amplificata. Gli anni Novanta e Duemila furono segnati non solo da successi musicali e impegno sociale, ma anche da processi, indagini e accuse che minarono la reputazione di Jackson e contribuirono al suo isolamento crescente. Il documentario "Leaving Neverland" del 2019 ha riacceso il dibattito globale su questi temi, dividendo nuovamente fan, critici e osservatori.



Ignorare completamente questo aspetto renderebbe il sequel altrettanto controverso quanto il predecessore, forse di più. Affrontarlo richiederebbe invece un equilibrio delicatissimo tra rispetto per le presunte vittime, presunzione di innocenza per Jackson e onestà narrativa. Qualsiasi seguito dovrebbe fare i conti con questa dimensione controversa della vita di Jackson, che non può essere semplicemente ignorata senza compromettere la credibilità dell'intera operazione cinematografica.

Michael - Universal Pictures

Al momento, nessun sequel è stato ufficialmente annunciato. Tuttavia, il modo in cui Michael conclude, con Jackson che sale sul palco per l'inizio del Bad Tour mentre la camera si allontana, lascia chiaramente spazio a una continuazione. È una scelta narrativa classica: terminare un capitolo in un momento di trionfo, lasciando il resto della storia per un eventuale seguito.