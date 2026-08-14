Michael J. Fox, cosa significa davvero la “J.”? La curiosa storia dietro il nome della star di Ritorno al futuro

Pubblicazione: 14 agosto alle 08:12

C’è un dettaglio nel nome di Michael J. Fox che milioni di spettatori hanno letto per decenni senza chiedersi davvero da dove arrivasse. Quella lettera, apparentemente innocua, è diventata parte integrante dell’identità di uno degli attori più famosi e amati del cinema americano. Eppure non appartiene al suo nome di battesimo. Il protagonista di Ritorno al futuro si chiama infatti Michael Andrew Fox. Nato a Edmonton, in Canada, nel 1961, arrivò a Hollywood giovanissimo e si trovò davanti a un ostacolo che oggi potrebbe sembrare quasi surreale: il nome “Michael Fox” era già stato registrato dalla Screen Actors Guild. Per lavorare professionalmente, dunque, avrebbe dovuto trovare una soluzione. Ed è proprio qui che nasce il mistero della “J.”.

La risposta dunque è semplice, ma raccontaMichael avrebbe potuto utilizzare il proprio secondo nome e presentarsi come Michael A. Fox. Non era però una soluzione che lo convinceva. Il problema non era soltanto estetico. Pronunciato in inglese, “Michael A. Fox” poteva creare un gioco di parole piuttosto imbarazzante.. (Fox in inglese significa volpe e con "a" sarebbe stato troppo facile alludere alla frase Michael è una volpe o a qualcosa del genere). Per un ragazzo che cercava di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo,non sembrava esattamente il biglietto da visita ideale.

Così arrivò l'intuizione: aggiungere una “J.”. Ma perché proprio quella lettera? Non perché fosse l'iniziale di un altro suo nome. La scelta fu un omaggio a un attore che Fox ammirava particolarmente: Michael J. Pollard, caratterista dalla lunga carriera cinematografica, noto soprattutto per Gangster Story (Bonnie and Clyde), interpretazione che gli valse anche una candidatura all'Oscar. La stessa Fondazione di Fox conferma che l'iniziale fu adottata proprio in suo onore. In altre parole, una necessità burocratica si trasformò quasi per caso in un marchio personale destinato a diventare celeberrimo.

Michael J. Fox in Ritorno al Futuro - Fonte: United International Pictures

Questo è uno degli aspetti più curiosi della storia di Michael J. Fox: il nome con cui il pubblico lo conosce non era stato progettato come uno pseudonimo elaborato. È nato dalla necessità di distinguersi da un altro professionista. E c'è anche un dettaglio ironico che Fox ha utilizzato negli anni. Quando gli veniva chiesto scherzosamente che cosa significasse quella lettera, l'attore ha giocato con parole inglesi come “genuine” e “genius”, trasformandole scherzosamente in “Jenuine” e “Jenius”. Ma questa è soltanto la sua versione spiritosa della faccenda: la vera origine della “J.” è Michael J. Pollard.

La curiosità acquista ancora più fascino se si pensa a ciò che sarebbe successo pochi anni dopo. Quando Fox arrivò a Hollywood, era ancora un giovane attore canadese che cercava di farsi strada. Aveva già iniziato a lavorare in televisione in Canada e, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, aveva ottenuto ruoli che gli permisero gradualmente di farsi conoscere. La svolta arrivò con Alex P. Keaton in Casa Keaton, personaggio che lo trasformò in una star televisiva. Poi, nel 1985,lo scelse per interpretarein Ritorno al futuro. Il film diventò il maggiore successo cinematografico dell'anno e trasformò definitivamente Michael J. Fox in un'icona pop.

Da quel momento quella “J.” non fu più una semplice soluzione anagrafica. Divenne parte di un nome immediatamente associato a uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Ma le curiosità non finiscono qui. C'è un'altra particolarità legata alla sua carriera. Il nome artistico di Fox era già stato modificato prima che arrivasse il ruolo destinato a renderlo immortale. La “J.”, quindi, non nacque per Marty McFly, né fu scelta dai produttori di Ritorno al futuro, come molti pensano. Era già lì. E forse è proprio questo a rendere la vicenda così interessante: uno degli elementi più riconoscibili della sua firma cinematografica deriva da un problema apparentemente banale legato alle regole del sindacato degli attori.

Michael J. Fox in The Good Wife - Fonte: CBS Television Studios

Ma Michael J. Fox non è stato solo Marty McFly. La sua carriera comprende personaggi molto diversi, dalla commedia televisiva al cinema drammatico, fino alle numerose partecipazioni come guest star. Tra i ruoli più apprezzati c'è anche quello dell'avvocato Louis Canning in The Good Wife, interpretato sfruttando con intelligenza elementi della propria esperienza fisica. La sua vita professionale è stata profondamente segnata dalla diagnosi di Parkinson ricevuta nel 1991, quando aveva appena 29 anni. Fox rese pubblica la notizia nel 1998 e nel 2000 fondò la Michael J. Fox Foundation, diventando una delle figure più conosciute nella sensibilizzazione e nel finanziamento della ricerca sulla malattia.

Anche dopo aver ridotto drasticamente il lavoro davanti alla macchina da presa, non ha mai abbandonato completamente la recitazione. Nel 2026 è tornato sul piccolo schermo con un arco narrativo nella terza stagione di Shrinking, interpretando Gerry, un paziente affetto da Parkinson. È stato il suo primo ruolo live action dopo il ritiro annunciato nel 2020. Ed è forse questo il modo migliore per guardare oggi a quella piccola “J.”