Michelle Pfeiffer sorprende tutti: "Non voglio più essere protagonista di un film"

Pubblicazione: 05 agosto alle 17:23

Michelle Pfeiffer è pronta a cambiare rotta. Dopo una carriera costruita su alcuni dei ruoli da protagonista più iconici di Hollywood, l'attrice ha confessato di non essere più interessata a guidare un film da sola. Oggi, ha spiegato, preferisce lavorare in produzioni corali, dove il peso della narrazione è condiviso tra più personaggi.

La rivelazione è arrivata durante l'evento, organizzato da The Hollywood Reporter, dove Pfeiffer è salita sul palco insieme a Elle Fanning, Dale Dickey, Karolina Wydra, Rhea Seehorn e Jessica Williams.

"Non voglio più essere protagonista di un altro film, lo giuro su Dio. Voglio fare solo produzioni corali. È molto più divertente, lo adoro", ha dichiarato l'attrice.

Parole che sorprendono, considerando una carriera costellata di ruoli memorabili in film come Scarface, Batman - Il ritorno, Le relazioni pericolose, I favolosi Baker e Hairspray - Grasso è bello.

Negli ultimi mesi Pfeiffer è tornata al centro dell'attenzione grazie a due serie televisive molto diverse tra loro: Margo ha problemi di soldi e The Madison, entrambe rinnovate dopo il successo della prima stagione. In entrambi i progetti, oltre a recitare, l'attrice figura anche come produttrice esecutiva.

Una scena di Margo ha problemi di soldi (fonte: Apple Tv+)

In Margo ha problemi di soldi interpreta Shyanne, la madre della protagonista, una donna eccentrica, impulsiva ed ex cameriera di Hooters, riconoscibile per il look vistoso e le appariscenti faccette dentali. La serie vede nel cast anche Elle Fanning, Nick Offerman, Greg Kinnear, Michael Angarano e Nicole Kidman, mentre lo showrunner è David E. Kelley, marito dell'attrice.

Durante il panel, Pfeiffer ha spiegato quanto trovi stimolante l'attuale panorama televisivo. "Sono rimasta davvero colpita dalle performance femminili in televisione e, onestamente, le donne stanno davvero dominando la TV."

Parlando della serie, ha aggiunto: "Adoro quanto siano complicati e imperfetti tutti questi personaggi, e mi ricorda quella famosa citazione di Robin Williams in cui dice: 'Ricorda che tutti quelli che incontri stanno combattendo una battaglia di cui non sai nulla, e sii gentile'. Questo, per me, riassume lo show e il suo messaggio, e sono davvero orgogliosa di farne parte."

L'attrice ha poi raccontato quanto sia stato divertente interpretare un personaggio così distante dalla sua personalità. "Nella mia vita privata sono il tipo da wallflower, ed è stato così divertente poter vivere attraverso di lei e vedere le espressioni sui volti della troupe ogni volta che Shyanne arrivava sul set. Erano tipo: 'Oh Dio, guarda cosa indossa adesso!'. Tutti hanno bisogno di un po' di Shyanne nella loro vita e nel loro guardaroba."

Le sue parole confermano anche un cambiamento che negli ultimi anni ha coinvolto molti grandi nomi del cinema: sempre più attori stanno trovando nelle serie televisive ruoli complessi e corali, capaci di offrire personaggi sfaccettati e storie più articolate rispetto a quelle raccontate in molti film. Per Michelle Pfeiffer, almeno per il momento, sembra essere proprio questa la direzione che desidera seguire.