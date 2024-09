Milla Jovovich e Dave Bautista nella prima foto di In the Lost Lands, tratto da un racconto di George R.R. Martin

Pubblicazione: 23 settembre alle 15:03

In The Lost Lands, il film tratto da un racconto breve di George R.R. Martin, arriverà prossimamente sul grande schermo grazie a Vertical e online è stata condivisa la prima foto ufficiale che ritrae insieme Milla Jovovich e Dave Bautista.

Il progetto diretto da Paul W.S. Anderson è stato prodotto da Constantin Films e debutterà nelle sale americane nel 2025.

Al centro della trama c'è una regina che, alla disperata ricerca di amore e felicità, decide di mandare la potente e temuta strega Gray Alys (Jovovich) nelle spettrali Terre Perdute per cercare un potere magico. Insieme alla sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), Gray deve superare in astuzia e combattere uomini e demoni pur di compiere la sua missione.

La sceneggiatura è stata firmata da Constantin Werner dopo aver delineato la storia insieme a Anderson. Martin, le cui opere sono state alla base di numerose serie tv come Game of Thrones e House of the Dragon, è coinvolto come produttore.

Milla Jovovich e Dave Bautista in una foto tratta dal film

Il regista ha anticipato che il film ha uno stile visivo e una narrazione unici, realizzati sfruttando le nuove tecnologie per portare in vita la storia in un modo che non ha precedenti, situazione che ha reso particolarmente importante la distribuzione nei cinema grazie all'accorto stretto con Vertical.