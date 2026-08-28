Milly Carlucci sorprende Manuela Moreno in diretta: la giornalista sarà a Ballando con le Stelle 2026

Pubblicazione: 28 agosto alle 08:15

Niente ferie per Manuela Moreno. La giornalista romana, volto dell'estate di Vita in Diretta, ha appena scoperto che il suo autunno sarà tutt'altro che tranquillo. E lo ha scoperto nel modo più televisivo possibile: con una telefonata in diretta che ha trasformato una normale puntata pomeridiana in un momento di puro intrattenimento spontaneo. È il 25 agosto 2026 quando Milly Carlucci, conduttrice e vera architetta di Ballando con le Stelle, decide di fare irruzione nel programma condotto dalla Moreno.

Non con una semplice ospitata, ma con un collegamento telefonico che aveva tutta l'aria di essere stato orchestrato con cura, pur mantenendo quella patina di autenticità che. "Si è detto tanto su di te in questi giorni, no?" esordisce la, con quel tono complice che chi segue. Le voci circolavano da settimane:, oppure tra i concorrenti.

Il gossip televisivo aveva iniziato a macinare ipotesi, come sempre accade quando si avvicina la partenza del talent show più longevo della Rai. Ma Milly taglia corto sulle speculazioni e va dritta al punto: la giuria è un ruolo "troppo sedentario" per una come Manuela, "frizzante, piena di idee, una peperina". La Carlucci la vuole in pista, a ballare. E così arriva l'invito ufficiale, quello che sancisce l'ingresso della giornalista nella ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1.

La reazione della Moreno è un misto di sorpresa costruita per la televisione e genuino entusiasmo. "Ma davvero tu, Milly, stai dicendo?" risponde, prima di assicurarsi di poter portare a termine i suoi impegni estivi. Il 4 settembre termina infatti la sua esperienza alla guida della versione estiva di Vita in Diretta, dopodiché sarà libera di tuffarsi in questa nuova avventura. "Io non c'ho niente da fare, io vengo" conferma, con quella schiettezza romana che da sempre caratterizza il suo modo di comunicare.

diventa così l'ottava concorrente ufficiale di questa edizione, dopo. Un cast che già nelle prime anticipazioni mostra tutta la varietà che da anni è il marchio di fabbrica del programma: sportivi, personaggi dello spettacolo, volti noti della televisione e

Per la giornalista romana, classe 1966, Ballando con le Stelle non rappresenta la prima esperienza nei talent di Milly Carlucci. Nel 2006 aveva infatti partecipato alla prima edizione di Notti sul Ghiaccio, mettendosi alla prova lontano dal mondo dell'informazione. La sua carriera in Rai è iniziata nel 1992, prima al TG1 e successivamente al TG2, dove ha lavorato tra Cultura e Spettacolo ed Esteri fino a diventare vice-caporedattrice.

Come inviata ha raccontato alcuni dei principali avvenimenti internazionali degli ultimi decenni, dagli attentati terroristici in Europa e negli Stati Uniti alla guerra nel Donbass, passando per il terremoto in Nepal, la crisi migratoria e l'elezione di Papa Francesco. Dal 2019 al 2025 ha condotto TG2 Post, per poi dedicarsi a programmi come Filorosso e Un alieno in patria. Nell'estate 2026 è arrivata infine alla conduzione della versione estiva de La Vita in Diretta, prima della nuova avventura sulla pista di Ballando con le Stelle.

La scelta diconferma anche una linea editoriale consolidata:, un percorso professionale solido, una riconoscibilità che non si limiti alla notorietà fine a se stessa.incarna perfettamente questo profilo: un volto noto della televisione pubblica, con un bagaglio di esperienze professionali che le ha permesso di costruire negli anni un rapporto di fiducia con il pubblico.

Ora mancano poche settimane all'inizio delle prove. I riflettori della sala prove di Ballando con le Stelle sono già pronti ad accendersi, e con loro si accenderà anche la curiosità del pubblico nel vedere come una giornalista abituata a girare il mondo tra conflitti e tragedie se la caverà con valzer, paso doble e cha cha cha. Mentre il cast dei concorrenti prende forma, il 3 ottobre 2026 è segnato in rosso sul calendario, e Manuela Moreno, dopo aver chiuso i suoi impegni estivi, sarà pronta a scendere in pista.