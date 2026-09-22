Mina torna a cantare Pino Daniele, e per Vento di passione ha riunito due grandi nomi del cinema

Pubblicazione: 22 settembre alle 09:30

Mina torna a farsi sentire e questa volta ha scelto di confrontarsi con uno dei brani più amati di Pino Daniele. La cantante ha pubblicato Vento di passione, nuova interpretazione della canzone che il cantautore napoletano portò al successo nel 2007 insieme a Giorgia. Ma ad accompagnare questo omaggio c'è anche un videoclip che mette insieme alcuni nomi decisamente importanti del cinema italiano.

Dietro la macchina da presa troviamo infatti, mentre davanti all'obiettivo c'è. Il risultato trasforma Vento di passione in qualcosa che va oltre il semplice videoclip musicale, costruendo attorno alla voce diuna storia fatta soprattutto di immagini, sguardi e silenzi., mentrenon appare mai fisicamente: è la sua voce a tenere insieme l'intero racconto.

Una scelta che rende ancora più particolare la nuova versione di un brano che ha quasi vent'anni sulle spalle. Vento di passione venne infatti scritto da Pino Daniele e pubblicato nel 2007 in duetto con Giorgia, diventando uno dei pezzi più riconoscibili di quella fase della carriera dell'artista napoletano. Mina lo riprende oggi senza cercare di replicare quell'interpretazione, ma dandogli una veste differente e inevitabilmente legata alla sua voce.

Il coinvolgimento di Özpetek, del resto, non è casuale. Il regista ha costruito il video proprio partendo dalle emozioni suggerite dalla canzone, mentre per il ruolo centrale ha scelto Argentero, con il quale sta lavorando anche al suo nuovo film Nella gioia e nel dolore. Le prime immagini del backstage avevano già mostrato l'attore all'interno di un teatro vuoto, con la voce di Mina utilizzata quasi come una presenza invisibile all'interno della scena.

non rappresenta però un'uscita isolata, poiché il singolo è il primo assaggio di, nuovo album di Mina atteso per il. Si tratta deldella collana con cui l'artista sta riportando alla luce registrazioni rimaste fino a oggi nel cassetto, ma questa volta c'è una caratteristica particolare: il disco sarà composto interamente dae mai pubblicate prima.

Il progetto avrà anche una componente fotografica. Mina e Mauro Balletti hanno recuperato dagli archivi dodici fotografie inedite che accompagneranno il libretto del disco, trasformandolo anche in un oggetto pensato per i collezionisti. Un'altra maniera per riportare alla luce materiale rimasto lontano dal pubblico per anni, esattamente come le canzoni scelte per l'album.

L'omaggio a Pino Daniele è quindi soltanto il primo passo. A quasi cinquant'anni dal suo addio alle esibizioni dal vivo, Mina continua a trovare modi diversi per tornare al centro della scena senza aver bisogno di apparire. Questa volta le bastano la voce di Vento di passione, le immagini di Özpetek e il volto di Argentero per far incontrare musica e cinema in un progetto che guarda al passato senza limitarsi a ripeterlo.