Secondo quanto riportato da Deadline (Watchmen) sarebbe entrato a far parte del cast di, thriller il cui cast già comprende Shailene Woodley (Big Little Lies) e Ben Mendelsohn (Rogue One: a Star Wars Story, Captain Marvel).

Nel progetto, diretto da Damian Szifron (Wild Tales), la Woodley interpreta una talentuosa ma problematica poliziotta che viene reclutata dall’FBI per rintracciare un assassino. Mendelsohn vestirà i panni di un poliziotto di primo piano.

Adepo vestirà i panni di MacKenzie, un giovane agente dell’FBI profondamente coinvolto nella caccia all’assassino.

Szifron ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Jonathan Wakeham. Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare entro questo mese a Montreal. La Woodley si occuperà anche della produzione insieme a Aaron Ryder e Stuart Manashil.

Di recente abbiamo visto Adepo nella serie di Watchmen targata HBO ma anche in lungometraggi come The Violent Heart, Overlord, Madre! e Barriere.

In televisione è comparso anche in serie come The Leftovers – Svaniti nel nulla, Sorry for Your Loss e in Jack Ryan. prossimamente lo vedremo in The Stand, adattamento televisivo di L’ombra dello scorpione.

