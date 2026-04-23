Mission Impossible, la saga è davvero finita? Quel dettaglio nel film che riaccende la speranza

Pubblicazione: 23 aprile alle 14:00

Quando si parla di cinema contemporaneo, poche parole pesano quanto “finale”. Eppure, quando si tratta di Mission: Impossible – The Final Reckoning, quel termine sembra più una promessa sospesa che una vera dichiarazione d’intenti, soprattutto se si osserva con attenzione ciò che il film lascia fuori campo.

Un finale che non chiude davvero

A oltre vent’anni dal debutto diretto da Brian De Palma, la saga guidata da Tom Cruise ha costruito una grammatica dell’action, controllo millimetrico e un’ossessione quasi artigianale per lo spettacolo reale. The Final Reckoning, annunciato come capitolo conclusivo, si inserisce in questa traiettoria ma lo fa con una tensione irrisolta: chiude davvero o prepara qualcos’altro?

L’idea di conclusione, nel cinema seriale contemporaneo, è spesso una costruzione più industriale che narrativa. In questo caso, il film gioca apertamente con le aspettative: promette una chiusura, ma costruisce un racconto che lascia linee aperte, personaggi in movimento, traiettorie non risolte. Ethan Hunt non si ritira, non scompare, non cede il passo in modo definitivo. Rimane, piuttosto, in una zona liminale.

Il dato che cambia tutto: lo streaming

Questo elemento, più che un difetto, appare come una scelta consapevole. La saga, sotto la regia degli ultimi capitoli firmati da Christopher McQuarrie,per costruire una narrazione più stratificata. In questo contesto, un finale netto sarebbe quasi incoerente.

Se il box office ha restituito segnali contrastanti, è sul fronte digitale che il franchise ha mostrato una vitalità sorprendente. L’arrivo su Paramount+ ha riattivato l’interesse del pubblico in modo evidente, riportando diversi capitoli della saga tra i contenuti più visti.

Paris potrebbe avere un ruolo centrale stando ai rumors. Foto: Copyright by Paramount Pictures and other relevant production studios and distributors

Non si tratta solo di numeri. È una questione di percezione culturale: Mission: Impossible continua a essere riconosciuto come un riferimento nel cinema d’azione contemporaneo, anche da una nuova generazione di spettatori che lo scopre fuori dalla sala.

In un’industria che ormai misura il successo anche in termini di longevità digitale, questo tipo di risposta pesa quanto, se non più, degli incassi tradizionali. E suggerisce che parlare di “fine” sia quantomeno prematuro.

Nuovi volti, nuove possibilità

Un altro elemento che incrina l’idea di conclusione è l’introduzione di nuovi personaggi. Figure come Paris o Degas non sono semplici comprimari, ma potenziali eredi narrativi. La loro presenza non è decorativa: è progettuale.

Il franchise sembra testare un possibile futuro senza rinnegare il proprio passato. Un passaggio delicato, perché Mission: Impossible è, prima di tutto, un’estensione del corpo e del carisma di Cruise. Ma proprio per questo, l’apertura a nuove centralità appare come un segnale strategico.

Il peso di Tom Cruise

Resta inevitabile tornare al punto centrale: Tom Cruise. Per oltre tre decenni, la saga è stata plasmata intorno alla sua presenza, alla sua dedizione quasi ossessiva per lo stunt fisico, alla sua capacità di trasformare ogni sequenza in un evento.

Pensare a Mission: Impossible senza di lui significa ripensarne l’identità. Non è impossibile, ma richiede una ridefinizione profonda. Ed è forse qui che si gioca la vera partita: non tanto se la saga continuerà, ma in che forma.

Alla luce di questi elementi, The Final Reckoning appare meno come un epilogo e più come una soglia. Un momento di passaggio, costruito per mantenere aperta ogni possibilità.

Foto copertina: Copyright by Paramount Pictures and other relevant production studios and distributors