Money Road 2, anticipazioni e speculazioni sul finale di stasera: chi resterà senza soldi stavolta?

Pubblicazione: 25 giugno alle 16:07

L’attesa è finita. Stasera, giovedì 25 giugno 2026, va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW l’attesissima ultima puntata di Money Road 2 – Ogni tentazione ha un prezzo. Lo strategy game targato Sky Original e prodotto da Blu Yazmine giunge al suo capitolo conclusivo dopo dodici giorni di fatiche, scelte etiche laceranti e dinamiche di gruppo totalmente stravolte. Sotto la guida ferrea del direttore dell'esperimento Fabio Caressa, la "Compagnia delle Tentazioni" si appresta a vivere il momento della verità nel cuore selvaggio della giungla in Malesia.

Resta da capire se i concorrenti rimasti in gara sceglieranno la via dell'altruismo o quella del puro istinto individuale per accaparrarsi la propria fetta di bottino. Le anticipazioni di questo sesto e ultimo appuntamento preannunciano una puntata ad altissimo tasso di tensione. I dodici partecipanti, ormai stremati da condizioni climatiche proibitive e dadovranno affrontare un ultimo trekking logorante. Il cammino finale si snoderà tra fango e fitte mangrovie, ma le insidie non saranno esclusivamente di natura fisica.

Nel cuore della foresta malese spunteranno infatti le ultime, irresistibili tentazioni. Tra queste, i concorrenti si ritroveranno davanti a una splendida Beauty Farm e ad altre lussuose proposte, pensate appositamente per intaccare il montepremi proprio a un passo dal traguardo. Nelle puntate precedenti, tra i piatti dello chef Giorgio Locatelli e i blitz pop di Orietta Berti e Asia Argento, il gruppo ha ceduto più volte, ma è riuscito comunque a salvaguardare una cifra importante.

Chi vincerà il montepremi finale? La grande domanda che troverà risposta stasera riguarda la spartizione del jackpot. Alla partenza di quest'ultimo capitolo, il montepremi rimasto ammonta a ben 201.450 euro. Al Base Camp, davanti a Fabio Caressa, tutti i nodi verranno al pettine. I riflettori sono puntati sui superstiti del gruppo, tra cui: Marilina, l'infermiera di Bologna eletta di recente come nuova guida della compagnia, Daniele, l'esperto d'arte milanese, Camilla, la giovane modella milanese entrata in corsa, Adele, l'ingegnere de L'Aquila, insieme a Chiara, Fabrizio, Luana e Marco.

Il regolamento del reality parla chiaro:e partecipare alla suddivisione della cifra rimasta nei bauli. Prevarranno le logiche del bene comune o assisteremo a clamorosi tradimenti dell'ultimo secondo? La seconda stagione di Money Road ha confermato il gradimento del pubblico grazie a un mix vincente di avventura, psicologia e competizione. Il gran finale disu Sky Uno e in streaming in diretta su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go). Per chi non possiede un abbonamento alla pay-tv, la replica della puntata finale sarà trasmessa in chiaro in prima serata su TV8 il martedì successivo.