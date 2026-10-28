Money Road non si ferma: l'annuncio di Fabio Caressa e tutte le novità sui casting Sky

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:26

Il viaggio più imprevedibile della televisione italiana è pronto a ripartire. L'attesa dei fan è ufficialmente finita: Money Road tornerà con la terza edizione. A dare il grande annuncio, con un video social che ha immediatamente fatto il giro del web e dei portali di informazione televisiva, è stato il conduttore Fabio Caressa, confermando che il format targato Sky tornerà a intrattenere il pubblico prossimamente sia sui canali satellitari che in streaming su NOW.

Dopo il riscontro positivo delle precedenti edizionidi punta nel panorama dei factual e dei game show d'avventura targati Sky. Dinamiche avvincenti, prove estreme, tentazioni irresistibili e strategie di gruppo continueranno a essere i pilastri narrativi del programma prodotto da Blu Yazmine. Cosa vedremo nella terza stagione? Sebbene la produzione mantenga il massimo riserbo sulle novità e sui dettagli del percorso che attende i futuri concorrenti, le premesse lasciano presenziare un'edizione ancora più ricca di colpi di scena e di sfide psicologiche e fisiche al limite.

I viaggiatori dovranno dimostrare di saper resistere alle tentazioni per proteggere il montepremi, mettendo alla prova non solo la resistenza fisica, ma anche i rapporti umani e la lucidità strategica. La notizia più importante per chi sogna di passare dal divano al piccolo schermo è che i casting per la terza edizione di Money Road sono ufficialmente aperti. Chiunque si senta pronto a mettersi in gioco, ad affrontare situazioni estreme e a resistere alle tentazioni giocando insieme ad altri concorrenti può già inoltrare la propria candidatura.

Per partecipare è necessario collegarsi al sito ufficiale della casa di produzione Blu Yazmine (nella sezione dedicata ai casting all'indirizzo bluyazmine.it/moneyroad o tramite la pagina generale dei casting) e compilare il modulo online riservato ai concorrenti. I requisiti fondamentali prevedono la maggiore età e la disponibilità a prendere parte alle registrazioni del programma. Non resta che preparare la valigia, lucidare lo spirito strategico e tentare la fortuna: Money Road 3 sta per accendere i motori su Sky e NOW.