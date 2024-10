Monsters: la casa dei fratelli Menendez è diventata un'attrazione per turisti

Pubblicazione: 30 ottobre alle 14:22

La serie tv di Ryan Murphy Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez ha riacceso i riflettori sul celebre caso di cronaca avvenuto a Los Angeles. Una delle conseguenze è che l'abitazione in cui i due fratelli hanno ucciso i genitori nel 1989 è diventata un'attrazione per turisti in cerca del brivido. Solo nello scorso mese la polizia di Beverly Hills ha ricevuto 18 chiamate che segnalavano rumori e intrusioni.

Afferma uno dei residenti:

Ci sono persone a tutte le ore della notte. La gente scende dalle auto, bloccando il nostro vialetto. Non mi ero reso conto che [la villa] fosse dall'altra parte della strada. È stato tutto abbastanza tranquillo fino all'uscita della serie su Netflix.

Fonte / Deadline

A peggiorare le cose, su TikTok sono comparsi diversi video della casa, che fungono da vero e proprio richiamo per i turisti in cerca di attrazioni uniche da visitare a Los Angeles. Naturalmente, anche gli autobus turistici passano davanti alla villa, venduta per 17 milioni di dollari a marzo e al momento ancora disabitata.