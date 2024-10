MONSTERS è la serie più vista della settimana su Netflix in Italia e nel mondo

Pubblicazione: 02 ottobre alle 09:49

Come prevedibile, è ancora MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez a guidare la classifica della settimana su Netflix. La serie di Ryan Murphy ha registrato ben 19.5 milioni di visualizzazioni e 153 milioni di ore visualizzate nella sua prima settimana completa di presenza in streaming, in cui rimane in testa alla top-10 in ben 89 paesi. È un forte incremento rispetto all'esordio (12.3 milioni di visualizzazioni), ma comunque in calo rispetto a Dahmer, che nello stesso periodo era già diventata una delle serie di maggior successo nella storia di Netflix con circa 33 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana completa.

Al secondo posto della classifica troviamo, con 10.3 milioni di visualizzazioni (ma ha fatto il suo debutto venerdì 26 settembre, quindi con soli quattro giorni a disposizione). Terza posizione tra le serie in lingua inglese per The Perfect Couple , che ottiene 6 milioni di visualizzazioni nella sua quarta settimana, seguito da Mr. McMahon con 4.9 milioni di visualizzazioni e la quarta stagione di Emily in Paris , con 4.2 milioni di visualizzazioni.

Sul fronte dei film in lingua inglese, Rebel Ridge torna in testa nella sua quarta settimana con 8.9 milioni di visualizzazioni, subito seguito da Uglies con 8.7 milioni di visualizzazioni e Jailbreak: Love on the Run con 7.6 milioni di visualizzazioni.

Netflix Top10 - serie in lingua inglese

- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story – 153,800,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 19,500,000 - Nobody Wants This: Season 1 – 45,700,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 10,300,000 - The Perfect Couple: Limited Series – 30,700,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 6,000,000 - Mr. McMahon: Limited Series – 28,200,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 4,900,000 - Emily in Paris: Season 4 – 25,100,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 4,200,000 - The Resident: Season 1 – 33,800,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,300,000 - Prison Break: Season 1 – 45,100,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 2,800,000 - Prison Break: Season 2 – 38,400,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 2,400,000 - Ellen DeGeneres: For Your Approval – 2,800,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 2,400,000 - Prison Break: Season 3 – 20,000,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 2,100,000

Netflix Top10 - film in lingua inglese

- Rebel Ridge – 19,500,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 8,900,000 - Uglies – 14,800,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 8,700,000 - Jailbreak: Love on the Run – 11,200,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 7,600,000 - The Garfield Movie – 11,700,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 7,000,000 - Gifted – 6,500,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,800,000 - American Assassin – 6,700,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,600,000 - Hitman: Agent 47 – 5,600,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,500,000 - Sing – 5,800,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,200,000 - Hitman – 4,900,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 3,100,000 - Trolls – 4,400,000 ore visualizzate, visualizzazioni: 2,800,000

Netflix Top10 - I film in Italia

In Italia, si fa notare la seconda stagione di, che debutta al secondo posto sotto

Ecco i film più visti su Netflix in Italia nell'ultima settimana:

Hitman: Agent 47 Riot Uglies A True Gentleman Rebel Ridge E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare Adrift Gifted Wanted Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Netflix Top10 - Le serie in Italia

Ecco le serie tv più viste su Netflix in Italia nell'ultima settimana:

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story Tutto chiede salvezza: Season 2 Nobody Wants This: Season 1 The Perfect Couple: Limited Series Emily in Paris: Season 4 The Resident: Season 1 Prison Break: Season 1 KAOS Prison Break: Season 2 Mr. McMahon: Limited Series