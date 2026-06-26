Montmartre, la fiction su Canale 5 chiude con un colpo di scena: la spiegazione di un finale inaspettato

Pubblicazione: 26 giugno alle 07:00

Il finale di Montmartre sorprende gli spettatori con una conclusione intensa e ricca di significati. La serie ambientata nella Parigi della Belle Époque sceglie infatti di evitare il classico lieto fine, portando in scena una chiusura amara, ma profondamente coerente con i temi sviluppati nel corso degli episodi. Tra segreti svelati, sacrifici e nuove consapevolezze, l'ultimo capitolo offre una riflessione sul potere, sulla libertà e sul prezzo della verità. Al centro del finale troviamo ancora una volta Céleste, protagonista di un percorso di crescita che cambia radicalmente il suo modo di essere.

Dopo aver inseguito per tutta la serie risposte sul proprio passato e sulla sua famiglia, la giovane donna si trova davanti a una realtà molto più complessa di quanto immaginasse. Le personee interessi che va ben oltre le vicende personali dei protagonisti. Questa scoperta rappresenta il vero punto di svolta dell'episodio conclusivo. La spiegazione del finale ruota proprio attorno alla presa di coscienza di Céleste.

La protagonista comprende di essere stata utilizzata come una pedina all'interno di giochi di potere che coinvolgono l'élite della Parigi di fine Ottocento. I cabaret e i luoghi simbolo di Montmartre non sono soltanto spazi dedicati allo spettacolo e al divertimento, ma diventano strumenti attraverso cui i personaggi più influenti esercitano il proprio controllo sulla società. Parallelamente si conclude anche il percorso di Arsène, uno dei personaggi più tormentati della serie. Diviso tra desiderio di vendetta e volontà di redenzione, il giovane è chiamato a compiere una scelta decisiva.

La serie Montmartre- foto Mediasetinfinity

Il suo sacrificio finale rappresenta il tentativo di spezzare il ciclo di violenza che ha segnato la sua esistenza e quella delle persone che ama. È una decisione che conferisce all'episodio una forte carica emotiva e che lascia un segno profondo nella storia. Anche Rose trova finalmente una forma di libertà, seppur lontana dall'idea di felicità perfetta. Le ferite del passato restano evidenti, ma il personaggio riesce a riconquistare il controllo della propria vita dopo anni di sofferenze e soprusi. La serie sceglie così una conclusione realistica, nella quale la liberazione non cancella il dolore vissuto, ma permette di guardare al futuro con una nuova consapevolezza.

A finire al centro delle polemiche l'ambiguità dell'ultima sequenza. Apparentemente sospesa nel tempo, la conclusione gioca abilmente sul confine tra ciòdella protagonista. Il simbolismo legato ai luoghi chiave del quartiere degli artisti diventa una metafora della prigione psicologica da cui la donna ha tentato disperatamente di evadere. La chiave di lettura per comprendere l’epilogo risiede nei dettagli: lo scambio di sguardi finale e il silenzio assordante che accompagna i titoli di coda suggeriscono che la "fine" dibensì l'unico modo per ottenere la vera libertà. La narrazione rinuncia al classico lieto fine hollywoodiano per abbracciare un realismo più struggente, ma meno scontato tipico del cinema d'autore contemporaneo.