Pubblicazione: 23 novembre alle 13:59

Una notizia tragica ha scosso la comunità dei fan di 90 giorni per innamorarsi. Sheila Mangubat, protagonista della sesta stagione, è morta sabato scorso nelle Filippine. Aveva solo 35 anni. A dare l'annuncio è stato David Dangerfield, il suo ex fidanzato, attraverso un toccante messaggio pubblicato su Instagram. Al momento della pubblicazione della notizia, le cause della morte non sono state rese note.

"Mi si spezza il cuore nel condividere la notizia dalla sua famiglia che Sheila è morta sabato nelle Filippine. Sono devastato e sto ancora cercando di elaborare questa perdita. Per favore, tenete suo figlio, la sua famiglia e me nelle vostre preghiere. Grazie per tutto il vostro amore e supporto". - David Dangerfield

durante la sesta stagione di 90 giorni per innamorarsi, andata in onda nel 2023. Il programma, uno spinoff del format originale di TLC lanciato nel 2017, segueper la prima volta, con l'obiettivo di decidere se fidanzarsi e richiedere il visto K-1.. I due si erano conosciuti nel 2021 attraverso un gruppo Facebook dedicato a single sordi e con problemi uditivi. La loro connessione era stata immediata e profonda, tanto da spingere Dangerfield a viaggiare dal Nebraska fino alle Filippine per incontrare di persona la donna con cui aveva condiviso mesi di conversazioni virtuali.

Le telecamere del reality avevano documentato ogni fase del loro percorso, dall'emozionante primo incontro fino alla proposta di matrimonio che David aveva fatto a Sheila durante le riprese. La coppia sembrava destinata al lieto fine che tanto il pubblico del programma ama vedere. Tuttavia, come spesso accade nelle relazioni a distanza internazionali, la realtà si è rivelata più complessa di quanto apparisse sullo schermo.





. Le ragioni della rottura sono state molteplici e complesse: i problemi burocratici legati al visto K-1, le difficoltà economiche che una relazione transcontinentale comporta e, naturalmente, l. Nonostante la fine della relazione romantica, era evidente dal messaggio di Dangerfield che tra i due fosse rimasto un legame di affetto e rispetto reciproco.. La presenza del bambino era stata una parte importante della narrazione durante il reality, mostrando Sheila non solo come donna innamorata ma anche come madre devota, preoccupata di costruire un futuro stabile per la sua famiglia. Molti fan avevano apprezzato la sua autenticità, la determinazione e il coraggio di mettersi in gioco davanti alle telecamere pur mantenendo sempre al centro le esigenze di suo figlio.