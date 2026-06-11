Morto Corrado Solari: chi era, età, vita privata, carriera, cause del decesso. Tutto sul noto attore

Pubblicazione: 11 giugno alle 16:05

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Corrado Solari, attore di grande spessore e amatissimo caratterista del nostro cinema e della nostra televisione. Il noto interprete si è spento a Roma il 9 giugno 2026, lasciando un grande vuoto nei cuori dei colleghi e del grande pubblico che per decenni lo ha seguito con affetto. Un interprete poliedrico, capace di spaziare con disinvoltura dal grande schermo d’autore alle serie televisive di massimo successo, ricordato da tutti non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la sua innata eleganza.

Originario di Rimini Solari è deceduto all'età di 78 annTrasferitosi giovanissimo a Roma per inseguire la sua passione, ha fatto della capitale la sua città d'adozione e il fulcro della sua carriera. La sua formazione artistica affonda le radici nel teatro, esperienza che gli ha consentito di sviluppare una recitazione solida e versatile.e alla sua forte personalità scenica, è diventato un punto di riferimento per numerosi registi italiani, riuscendo a lasciare il segno sia sul grande che sul piccolo schermo.

La carriera cinematografica di Corrado Solari è stata lunga e ricca di collaborazioni prestigiose. Ha preso parte a decine di pellicole, lavorando con maestri assoluti del cinema italiano come Elio Petri in La classe operaia va in paradiso (1971), Marco Bellocchio in Sbatti il mostro in prima pagina (1972) e Giuseppe Tornatore in L'uomo delle stelle (1995). Il grande successo popolare cinematografico lo ha conquistato negli anni Settanta grazie al florido filone del poliziesco all'italiana. Impossibile non citare la sua iconica performance nel cult Roma a mano armata (1976) di Umberto Lenzi.

Corrado Solari - fonte YouTube

In televisione la sua popolarità ha raggiunto l'apice nei primi anni Duemila: è stato infatti uno degli storici volti di Elisa di Rivombrosa, la serie tv record di ascolti di Canale 5. Tra le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo si annoverano partecipazioni in produzioni molto amate dal pubblico come Rocco Schiavone e Il mostro di Firenze. Solari ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla propria vita privata. L’attore ha scelto di mantenere un basso profilo, anche per questo che non ci sono informazioni ufficiali riguardo la moglie e i figli.

Per quanto riguarda leo dettagli clinici particolari. La sua scomparsa è avvenuta serenamente a Roma, circondato dall'affetto dei suoi cari. Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandi caratteristi della sua generazione, capace di rendere memorabile ogni personaggio interpretato e di attraversare oltre mezzo secolo di spettacolo italiano con professionalità, eleganza e talento.