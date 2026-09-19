MotoGP, volley, basket e Mondiali di ciclismo: il weekend dello sport in TV è ricchissimo

Pubblicazione: 19 settembre alle 09:30

Il weekend del 19 e 20 settembre 2026 porta in televisione un programma sportivo particolarmente ricco, con diversi appuntamenti da seguire tra motori, volley, basket, rugby, ciclismo e tennis. Il piatto forte è senza dubbio il Gran Premio d'Austria di MotoGP, ma non mancano gli eventi con protagonisti gli atleti italiani, a partire dagli Europei maschili di volley e dalla Supercoppa italiana di basket.

La giornata si apre con il Motomondiale a Spielberg: alle 10.45 sono in programma le qualifiche della MotoGP, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8 e NOW, mentre alle 14.55 scatta la Sprint Race del GP d'Austria, trasmessa sugli stessi canali. La Sprint sarà quindi visibile anche in chiaro su TV8.

Grande spazio anche al volley, con gli ottavi di finale degli Europei maschili: in attesa di vedere l'Italia, che sarà in campo domenica, alle 16 la Polonia affronta la Lettonia, mentre alle 19 è in programma Germania-Bulgaria, con la copertura di Sky Sport.

Alle 14.30 appuntamento con il rugby e con Italia-Giappone, prima giornata delle WXV Global Series: la sfida delle azzurre sarà trasmessa su Sky Sport Mix (canale 211) e in streaming su NOW e Sky Go.

Il basket italiano riaccende invece i motori con la. Alle 17 la prima semifinale mette di fronte, mentre alle 19.45 è il momento della sfida tra, una vera classica della pallacanestro nostrana:entrambe le partite sono visibili su. L'intero week end di Supercoppa LBA, poi, sarà, tv ufficiale della Lega basket serie A.

Sul fronte del tennis proseguono i Qualifiers della Coppa Davis 2026, con sette sfide in programma nel weekend che avranno in palio un posto alle prossime Finals di Bologna. Queste le gare in programma il 19 settembre, con gli incontri disponibili su SuperTennis e SuperTennis Plus, ora italiana:

5.00 Corea del Sud-India, doppio e a seguire due singolari

11.00 Austria-Belgio, doppio e a seguire due singolari

14.00 Cechia-USA, doppio e a seguire due singolari

14.00 Gran Bretagna-Ecuador, due singolari

14.00 Germania-Croazia, due singolari

18.00 Cile-Spagna, due singolari

20.00 Canada-Francia, doppio e a seguire due singolari

Sport in tv domenica 20 settembre

La domenica riparte presto con i motori: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP per il Gran Premio d'Austria. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e NOW; TV8 proporrà invece le tre gare in differita, con la Moto3 alle 14, la Moto2 alle 15.15 e la MotoGP alle 17.

, con la, mentre alle. Le gare saranno trasmesse in, con la possibilità di seguirle gratuitamente anche in streaming su RaiPlay; la copertura sarà disponibile inoltre su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport sono visibili anche attraverso DAZN, TIMVision e Prime Video Channels, a seconda dell'offerta sottoscritta.

Alle 17 spazio alla pallacanestro con la finale della Supercoppa italiana, che assegnerà il primo trofeo della stagione LBA. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket e NOW.

In serata arriva uno degli appuntamenti più attesi del weekend: alle 21.05 l'Italia affronta la Danimarca agli ottavi degli Europei maschili di volley al PalaInalpi di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport, con streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Gli azzurri hanno chiuso la fase a gironi al primo posto della Pool A.

12.00 Germania-Croazia, doppio e a seguire due singolari

13.00 Gran Bretagna-Ecuador, doppio e a seguire due singolari

17.00 Cile-Spagna, doppio e a seguire due singolari

Sempre domenica, per gli appassionati di tennis, proseguono le sfide del secondo turno di Coppa Davis. Queste le gare in programma il 20 settembre, con gli incontri disponibili su SuperTennis e SuperTennis Plus, ora italiana: