MotoGP, volley, basket e Mondiali di ciclismo: il weekend dello sport in TV è ricchissimo
Sport in TV nel weekend: tutti gli appuntamenti di sabato e domenica, con orari, canali e piattaforme per seguire le gare in diretta.
Il weekend del 19 e 20 settembre 2026 porta in televisione un programma sportivo particolarmente ricco, con diversi appuntamenti da seguire tra motori, volley, basket, rugby, ciclismo e tennis. Il piatto forte è senza dubbio il Gran Premio d'Austria di MotoGP, ma non mancano gli eventi con protagonisti gli atleti italiani, a partire dagli Europei maschili di volley e dalla Supercoppa italiana di basket.
Sport in tv sabato 19 settembre
La giornata si apre con il Motomondiale a Spielberg: alle 10.45 sono in programma le qualifiche della MotoGP, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8 e NOW, mentre alle 14.55 scatta la Sprint Race del GP d'Austria, trasmessa sugli stessi canali. La Sprint sarà quindi visibile anche in chiaro su TV8.
Grande spazio anche al volley, con gli ottavi di finale degli Europei maschili: in attesa di vedere l'Italia, che sarà in campo domenica, alle 16 la Polonia affronta la Lettonia, mentre alle 19 è in programma Germania-Bulgaria, con la copertura di Sky Sport.
Alle 14.30 appuntamento con il rugby e con Italia-Giappone, prima giornata delle WXV Global Series: la sfida delle azzurre sarà trasmessa su Sky Sport Mix (canale 211) e in streaming su NOW e Sky Go.
Sul fronte del tennis proseguono i Qualifiers della Coppa Davis 2026, con sette sfide in programma nel weekend che avranno in palio un posto alle prossime Finals di Bologna. Queste le gare in programma il 19 settembre, con gli incontri disponibili su SuperTennis e SuperTennis Plus, ora italiana:
5.00 Corea del Sud-India, doppio e a seguire due singolari
11.00 Austria-Belgio, doppio e a seguire due singolari
14.00 Cechia-USA, doppio e a seguire due singolari
14.00 Gran Bretagna-Ecuador, due singolari
14.00 Germania-Croazia, due singolari
18.00 Cile-Spagna, due singolari
20.00 Canada-Francia, doppio e a seguire due singolari
Sport in tv domenica 20 settembre
La domenica riparte presto con i motori: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP per il Gran Premio d'Austria. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e NOW; TV8 proporrà invece le tre gare in differita, con la Moto3 alle 14, la Moto2 alle 15.15 e la MotoGP alle 17.
Alle 17 spazio alla pallacanestro con la finale della Supercoppa italiana, che assegnerà il primo trofeo della stagione LBA. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket e NOW.
In serata arriva uno degli appuntamenti più attesi del weekend: alle 21.05 l'Italia affronta la Danimarca agli ottavi degli Europei maschili di volley al PalaInalpi di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport, con streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Gli azzurri hanno chiuso la fase a gironi al primo posto della Pool A.
12.00 Germania-Croazia, doppio e a seguire due singolari
13.00 Gran Bretagna-Ecuador, doppio e a seguire due singolari
17.00 Cile-Spagna, doppio e a seguire due singolari