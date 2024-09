Samuel L. Jackson doveva essere nell'ultimo film di Quentin Tarantino: "Ora è semplicemente scomparso"

Pubblicazione: 17 settembre alle 15:00

Samuel L Jackson collabora con Quentin Tarantino fin dai tempi di Pulp Fiction, nel 1994, e i due si sono ritrovati per l'ultima volta (al momento) in The Hateful Eight, uscito nel 2015. Come è noto, l'anno scorso il regista era al lavoro sul suo annunciato decimo e ultimo film, The Movie Critic, progetto che poi ha deciso di cancellare lo scorso aprile.

Prima, quando si stava preparando a fare il film [The Movie Critic] avevamo parlato di una parte per me, ma poi ha cambiato il film. E ora è semplicemente scomparso. Quindi non abbiamo idea di dove sia e cosa farà, ma io devo continuare a lavorare, mia moglie ha delle necessità.

Intervistato dal Daily Telegraph , l'attore ha ammesso di non sapere minimamente su quale film Tarantino stia lavorando al momento, né se ne farà parte, rivelando un retroscena sul lungometraggio che non vedremo mai. Ecco le sue parole:

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Jackson nella miniserie Marvel Secret Invasion e, sempre sul piccolo schermo, è nel cast di Fight Night, attualmente in onda su Peacock.