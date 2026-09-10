Movie Scene Map svela dove sono stati girati migliaia di film e serie TV: una miniera di location da scoprire
Movie Scene Map permette di scoprire dove sono stati girati film e serie TV attraverso una grande mappa interattiva gratuita.
C’è un modo molto semplice per trasformare la curiosità nata davanti a un film in una piccola esplorazione del mondo reale. Si chiama Movie Scene Map ed è una mappa interattiva gratuita che permette di scoprire dove sono stati realmente girati film e serie TV, passando in pochi secondi dalle strade di una grande città a castelli, studi cinematografici e paesaggi diventati celebri grazie al cinema. Il funzionamento ricorda inevitabilmente quello di Google Maps, ma al posto di ristoranti, negozi e monumenti l’attenzione è tutta sui set.
Ed è proprio qui che Movie Scene Map rischia di diventare una discreta macchina mangia-tempo per gli appassionati. Perché basta cominciare a spostarsi sulla mappa per imbattersi in location che sullo schermo erano state trasformate in qualcosa di completamente diverso. Uno degli esempi citati in questi giorni riguarda Spider-Man. Alcune sequenze che sul grande schermo dovrebbero trasportare gli spettatori a New York sono state in realtà realizzate in Scozia. Un meccanismo tutt’altro che raro nel cinema: una città può interpretarne un’altra, un edificio può diventare qualcosa che si trova dall’altra parte del mondo e un paesaggio italiano può essere utilizzato per raccontare gli Stati Uniti.
Un caso particolarmente curioso è quello di The Dog Stars, il film di Ridley Scott. La storia è ambientata in un’America post-apocalittica, ma parte degli scenari che sullo schermo contribuiscono a costruire quel mondo si trovano molto più vicino al pubblico italiano: la produzione ha infatti sfruttato anche location tra Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia. Ma Movie Scene Map nel frattempo è diventata persino più grande rispetto ai numeri circolati nei primi articoli dedicati al progetto. Il sito ufficiale indica attualmente 18.697 location reali distribuite in 171 Paesi e oltre 10.500 film e serie dotati di una propria pagina. Numeri destinati a cambiare con l’aggiornamento del database.
Dietro alla semplicità della mappa c’è infatti un sistema piuttosto interessante. Movie Scene Map utilizza soprattutto i dati presenti su Wikidata, collegando le produzioni alle rispettive “filming location” e associando poi a quei luoghi coordinate geografiche, immagini provenienti da Wikimedia Commons e pagine Wikipedia. Quando un'informazione deriva invece dalla pagina Wikipedia di una produzione, il sito la segnala separatamente proprio perché considera quel tipo di dato meno forte rispetto a una relazione strutturata presente su Wikidata.
Questo significa anche che la mappa non deve essere considerata un archivio definitivo di tutto ciò che sia mai stato girato. Gli stessi responsabili precisano che l’atlante è curato ma non completo e che la copertura dipende inevitabilmente dalla quantità e dalla precisione dei dati presenti nelle fonti utilizzate. Se una produzione non possiede informazioni sufficienti sulle proprie location, potrebbe quindi essere assente oppure comparire soltanto con indicazioni molto generiche.
La caratteristica che probabilmente interesserà di più al pubblico, comunque, rimane molto più semplice: Movie Scene Map è gratuito, non richiede la creazione di un account e non presenta né pubblicità né paywall. Basta aprire la cartina e iniziare a curiosare. Ed è facile immaginare come possa diventare qualcosa di più di un semplice passatempo. Prima di un viaggio si può controllare quali film siano stati girati nella destinazione scelta; oppure si può fare esattamente il contrario, costruendo un itinerario partendo dalle location di una produzione particolarmente amata. E magari scoprire che quel luogo che sullo schermo sembrava trovarsi dall’altra parte del mondo era, in realtà, molto più vicino di quanto si potesse immaginare.