Pubblicazione: 20 novembre alle 15:25

Non fa sconti a nessuno, neppure a chi conosce bene. Ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini ha passato in rassegna alcuni dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, immaginando come sarebbe stata la sua convivenza nella Casa più spiata d'Italia. Il risultato? Un bilancio tutt'altro che idilliaco, fatto di previsioni di scontri, insofferenze immediate e osservazioni pungenti sulle dinamiche del reality.

Il primo bersaglio delle sue parole è Guendalina Tavassi, con cui il rapporto quotidiano, secondo la Mussolini, sarebbe naufragato in fretta: una convivenza difficile da gestire, definita senza mezzi termini "una tragedia dalla mattina alla sera". Sulla stessa linea la reazione nei confronti di, liquidata con un'antipatia a pelle netta e senza giri di parole: "Lei me la dovete togliere da davanti!". Non mancano commenti più leggeri, ma comunque mirati, su altri volti noti legati alla trasmissione.

Su Alex Belli ha fatto notare che gli avrebbe chiesto di esprimersi più spesso con un tono di voce naturale, mentre per Andreas Muller la sua idea di partecipazione sarebbe stata semplice e diretta: vederlo ballare e basta. Con Federica, invece, i motivi d'attrito sarebbero arrivati dalla routine quotidiana, tra questioni legate al cibo e alla gestione del bagno, quelle piccole abitudini domestiche che nei reality diventano spesso micce. Passando a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, Alessandra Mussolini ha tracciato un parallelo con il passato televisivo e musicale, osservando che tra i due i litigi sarebbero comunque inferiori rispetto a quelli storici tra Renato e Lucio, dove a pesare era una vicenda ben più complessa.

Il passaggio più articolato dell'intervista è dedicato a Valeria Marini, con cui la Mussolini ha già condiviso un pezzo di esperienza al Grande Fratello Vip, ricordando anche un episodio domestico legato alla pulizia del bagno che ha richiamato alla memoria le scene iconiche e sopra le righe della diva. Pur definendola adorabile, Alessandra Mussolini ritiene che la Marini non sia tagliata per affrontare un percorso lungo all'interno del reality.

Il punto centrale della sua analisi riguarda il format stesso: secondo lei,, tra voglia di cantare, momenti di spettacolo e un riflettore puntato addosso, dimenticando che la Casa richiede spirito di gruppo e adattamento collettivo. "Cerca il programma su di lei, ma purtroppo il Grande Fratello è corale". Tra battute, ricordi e giudizi netti, l'intervento di Alessandra Mussolini fotografa il clima acceso attorno al programma e lascia intendere che, con lei dentro la Casa, le dinamiche avrebbero preso ben presto la piega di un confronto continuo.