My Sweet Lie arriva su Canale 5: la nuova soap turca con Furkan Palalı tra emozioni, segreti di famiglia e una dolce bugia

Pubblicazione: 30 luglio alle 11:50

Le storie capaci di unire sentimenti, famiglia e grandi colpi di scena continuano a trovare spazio nel cuore degli spettatori italiani. Canale 5 punta ancora una volta sulle produzioni turche con My Sweet Lie, una nuova soap romantica pronta a emozionare il pubblico del pomeriggio. La serie, conosciuta anche con il titolo originale Benim Tatlı Yalanım, porta sul piccolo schermo una trama fatta di affetto, sacrifici e verità nascoste. Al centro della vicenda c’è Nejat, interpretato da Furkan Palalı, un padre single che cerca di proteggere la figlia Kayra dopo l’assenza della madre.

Per non far soffrire la bambina, l’uomo costruisce una “dolce bugia”, raccontandole una realtà diversa da quella vissuta dalla famiglia. Una scelta nata dall’amore, ma destinata a creare conseguenze imprevedibili. La vita di Nejat cambia quando incontra Suna, una giovane donna interpretata da Aslı BekiroğluUn equivoco trasforma Suna in una figura fondamentale per la bambina e dà origine a una situazione complessa, dove finzione e sentimenti iniziano lentamente a confondersi.

Il fascino di My Sweet Lie nasce proprio dal contrasto tra leggerezza e profondità. La soap non racconta soltanto una storia d’amore, ma affronta temi universali come il rapporto tra genitori e figli, il bisogno di sentirsi amati e la difficoltà di affrontare le proprie paure. La bugia di Nejat diventa così il simbolo di tutte quelle scelte fatte per proteggere chi si ama, anche quando il confine tra bene e verità diventa sottile. Furkan Palalı torna così protagonista dopo la popolarità conquistata in Italia grazie a Terra amara, dove ha interpretato Fikret Fekeli, un personaggio rimasto impresso negli appassionati delle fiction turche.

Nella nuova dizi turca l’attore interpreta un ruolo più familiare e romantico, mostrando un lato diverso del suo talento. La serie debutta su Canale 5 dal 3 agosto 2026, dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, e sarà disponibile anche in streaming attraverso Mediaset Infinity. Ambientata nella Istanbul contemporanea, My Sweet Lie punta a conquistare il pubblico con atmosfere emozionanti, personaggi coinvolgenti e una storia capace di alternare sorrisi e momenti commoventi. Dopo il successo delle precedenti soap turche, Canale 5 continua quindi a investire su racconti ricchi di passione e intrecci familiari.

per chi ama le serie sentimentali, dove ogni segreto può cambiare il destino dei protagonisti e dove anche una piccola bugia può trasformarsi in una grande storia d’amore.