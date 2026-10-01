Naza batte Endgame al Box Office italiano: bandiere della Palestina in sala, è un fenomeno

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:18

C'è qualcosa di profondamente inaspettato quando un documentario di 80 minuti girato sui tetti di Tel Aviv riesce a superare al botteghino italiano una riedizione di Avengers Endgame, uno dei film di supereroi più redditizi della storia del cinema. Eppure è esattamente quello che sta accadendo con Naza, il film non fiction dei registi israeliani premio Oscar Yuval Abraham e Rachel Szor che sta conquistando le sale del nostro Paese con numeri da blockbuster.





, vincitore del Premio speciale della giuria all'83esima Mostra del Cinema di Venezia,, generandosecondo i dati Cinetel., la versione rilanciata del colossal Marvel del 2019 con scene inedite che anticipano il prossimo Avengers: Doomsday, si è fermato a 356mila euro nello stesso periodo., spingendo i distributori a. Attualmente Naza viene, con altre 150 sale pronte ad aggiungersi alla programmazione."Finché i cinema vorranno programmarlo, Naza continuerà a essere proiettato", ha dichiarato Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, il distributore italiano del film. Una dichiarazione che testimonia, soprattutto su un tema tanto divisivo e politicamente sensibile.

Il film è stato girato in segreto, di notte, sui tetti della capitale israeliana durante la guerra in corso a Gaza. Al suo interno, 24 ufficiali dell'intelligence militare israeliana, soldati e informatori raccontano, con volti e voci modificati digitalmente per proteggerne l'identità, come vengono scelti gli obiettivi palestinesi e come vengono condotti gli attacchi attraverso sistemi di intelligenza artificiale e sorveglianza automatizzata.





. A novembre, in una mossa che testimonia la volontà dei creatori di raggiungere il pubblico più ampio possibile,, permettendo a chiunque di accedere alle testimonianze raccolte., unita alla qualità dell'opera e al coraggio dei suoi autori,. O forse il pubblico italiano, tradizionalmente sensibile alle questioni umanitarie e storicamente critico verso le narrazioni ufficiali del potere, ha trovato in Naza uno strumento per comprendere una crisi che i media mainstream faticano a raccontare nella sua complessità.per chi desidera esprimere solidarietà, ma i numeri suggeriscono che il pubblico di Naza va ben oltre gli attivisti: 243mila spettatori in tre giorni sono una platea variegata, composta da persone di diversa estrazione politica accomunate dalla volontà di capire.