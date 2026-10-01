Speciale The Social - Il prezzo della verità
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
FILM

Naza batte Endgame al Box Office italiano: bandiere della Palestina in sala, è un fenomeno

Il documentario Naza sui bombardamenti a Gaza supera Avengers al box office con 243mila spettatori in 3 giorni. Un fenomeno cinematografico senza precedenti.

di Andrea Palazzolo
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

C'è qualcosa di profondamente inaspettato quando un documentario di 80 minuti girato sui tetti di Tel Aviv riesce a superare al botteghino italiano una riedizione di Avengers Endgame, uno dei film di supereroi più redditizi della storia del cinema. Eppure è esattamente quello che sta accadendo con Naza, il film non fiction dei registi israeliani premio Oscar Yuval Abraham e Rachel Szor che sta conquistando le sale del nostro Paese con numeri da blockbuster.

Il documentario, vincitore del Premio speciale della giuria all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, ha totalizzato oltre 243mila spettatori in soli tre giorni di programmazione, generando un incasso di circa 1,8 milioni di euro secondo i dati Cinetel. Ha battuto perfino Avengers Endgame: Encore, la versione rilanciata del colossal Marvel del 2019 con scene inedite che anticipano il prossimo Avengers: Doomsday, si è fermato a 356mila euro nello stesso periodo. Le proiezioni sono andate tutte esaurite, spingendo i distributori a prolungare la permanenza in sala. Attualmente Naza viene proiettato in 424 cinema italiani, con altre 150 sale pronte ad aggiungersi alla programmazione.

"Finché i cinema vorranno programmarlo, Naza continuerà a essere proiettato", ha dichiarato Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, il distributore italiano del film. Una dichiarazione che testimonia come il pubblico italiano abbia risposto con un'intensità raramente vista per un documentario, soprattutto su un tema tanto divisivo e politicamente sensibile.

Il film è stato girato in segreto, di notte, sui tetti della capitale israeliana durante la guerra in corso a Gaza. Al suo interno, 24 ufficiali dell'intelligence militare israeliana, soldati e informatori raccontano, con volti e voci modificati digitalmente per proteggerne l'identità, come vengono scelti gli obiettivi palestinesi e come vengono condotti gli attacchi attraverso sistemi di intelligenza artificiale e sorveglianza automatizzata.

Nelle prossime settimane, il documentario uscirà in oltre 50 territori in tutto il mondo. A novembre, in una mossa che testimonia la volontà dei creatori di raggiungere il pubblico più ampio possibile, Naza sarà reso disponibile gratuitamente sul sito di The Guardian, permettendo a chiunque di accedere alle testimonianze raccolte.

Forse è proprio l'urgenza del tema, unita alla qualità dell'opera e al coraggio dei suoi autori, a spiegare questo fenomeno. O forse il pubblico italiano, tradizionalmente sensibile alle questioni umanitarie e storicamente critico verso le narrazioni ufficiali del potere, ha trovato in Naza uno strumento per comprendere una crisi che i media mainstream faticano a raccontare nella sua complessità.

Le bandiere pro-Palestina esposte in alcune sale durante le proiezioni testimoniano come il film sia diventato anche un punto di aggregazione per chi desidera esprimere solidarietà, ma i numeri suggeriscono che il pubblico di Naza va ben oltre gli attivisti: 243mila spettatori in tre giorni sono una platea variegata, composta da persone di diversa estrazione politica accomunate dalla volontà di capire.

Continua a leggere su BadTaste