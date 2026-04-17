NCIS non si ferma più: arriva New York e tornano due volti amatissimi!

Pubblicazione: 17 aprile alle 14:00

Il franchise NCIS non smette di crescere. A poche ore dalla diffusione del promo che confermava il ritorno di LL Cool J in NCIS - Unità anticrimine, CBS ha bruciato i tempi e ufficializzato l'ordine di produzione di NCIS: New York, ottavo spin-off del mega franchise procedurale più longevo della televisione americana. Una mossa a sorpresa, anche nei tempi: l'annuncio è arrivato senza preavviso, lasciando i fan con pochissimo tempo per elaborarlo prima che arrivassero i dettagli.

Sam Hanna torna a casa

Al centro del nuovo show c'è Sam Hanna, il leggendario agente del Naval Criminal Investigative Service interpretato da LL Cool J per quattordici stagioni in NCIS: Los Angeles, conclusosi nel 2023. La premessa narrativa sfrutta un dettaglio biografico del personaggio: Hanna è originario di New York, e il trasferimento a Los Angeles era sempre stato una parentesi nella sua storia. Il ritorno nella Grande Mela, per lavorare nella sede locale dell'agenzia, funziona quindi come un cerchio che si chiude, con Hanna che guida una nuova squadra impegnata in missioni ad alto rischio per difendere uno dei porti più trafficati e strategici del mondo.

Una scena di NCIS Los Angeles - © MoviestillDB

Scott Caan: il collega malandrino

Al fianco di LL Cool J ci sarà Scott Caan, volto ben noto al pubblico CBS grazie a dieci stagioni di Hawaii Five-0, dove ha interpretato Danny Williams. Il suo personaggio in NCIS: New York è descritto come un collega malandrino, con tutta la carica comica e il contrasto caratteriale che il termine lascia immaginare. I due attori non sono nuovi alla collaborazione: nel 2012 avevano già condiviso il set in occasione di un crossover tra i rispettivi show. La chimica tra i due era già testata, e la produzione ha evidentemente deciso che valeva la pena costruirci sopra una serie intera.

Chi c'è dietro alla serie

Lo spin-off porta la firma di R. Scott Gemmill, showrunner e produttore esecutivo di NCIS: Los Angeles per gran parte della sua durata e, più di recente, ideatore di The Pitt, uno dei successi più discussi della stagione su HBO Max. Con lui lavora Byron Balasco, noto per Kingdom, nel ruolo di co-ideatore e showrunner. Una coppia di profili con pedigree solido, capace di bilanciare la grammatica procedurale che CBS conosce bene con qualcosa di potenzialmente più personale.

Quando va in onda e cosa sostituisce

NCIS: New York debutterà negli Stati Uniti nel prossimo autunno, prendendo il posto di NCIS: Sydney nel palinsesto stagionale di CBS. La quarta stagione di Sydney, ordinata a gennaio, è stata rinviata al 2027, quando a sua volta sostituirà NCIS: Origins, il cui numero di episodi verrà ridotto nella terza stagione. Un effetto domino che ridisegna l'intera architettura del franchise, con New York che entra subito come punta di diamante della programmazione autunnale.

NCIS Sidney, foto del cast © MoviestillDB

E Tony & Ziva? La risposta della presidente CBS

L'annuncio ha riaperto immediatamente una ferita fresca tra i fan. Se CBS aveva spazio per un'altra serie NCIS, la domanda era ovvia: perché non rinnovare NCIS: Tony & Ziva, cancellata da Paramount+ dopo una sola stagione tra le proteste del pubblico? La presidente di CBS Amy Reisenbach ha risposto direttamente a Deadline, spiegando che LL Cool J è considerato parte integrante della famiglia CBS, che le sue apparizioni nelle ultime due stagioni di NCIS - Unità anticrimine hanno ottenuto ottimi risultati, e che l'idea di riportare Sam Hanna a New York ha offerto un terreno creativo fertile e originale, con la presenza del porto e della Marina che giustificano pienamente l'ambientazione.

La risposta non ha convinto tutti, ma la logica produttiva è chiara: NCIS: New York è un progetto CBS, mentre Tony & Ziva era una produzione Paramount+. Due rete diverse, due budget diversi, due strategie diverse. Lo stesso studio, CBS Studios, li produce entrambi, ma la scelta di quale andasse in onda dove è dipesa da dinamiche commerciali che vanno oltre il merito creativo delle singole serie.

Una immagine della serie Tony e Ziva: Michael Weatherly (Tony Di Nozzo) e Cote De Pablo (Ziva David)

Un franchise che non invecchia

Il dato che colpisce, guardando questo annuncio, è la vitalità complessiva del brand. NCIS - Unità anticrimine è in onda dal 2003, ha superato le venti stagioni e continua ad essere tra le serie più viste negli Stati Uniti. Attorno ha costruito sette spin-off, di cui alcuni chiusi e altri ancora in corsa. Lanciare un ottavo capitolo con personaggi già conosciuti e amati, ambientato in una città iconica come New York, è una scommessa calcolata: il pubblico fidelizzato c'è, il personaggio di Hanna ha dimostrato di funzionare anche fuori dal contesto di Los Angeles, e la chimica con Caan aggiunge una variabile nuova senza stravolgere la formula.

Per ora non ci sono date italiane, né conferme su quale piattaforma o rete trasmetterà la serie in Italia. Ma considerando la storia del franchise nel nostro paese, l'attesa non dovrebbe essere lunghissima.