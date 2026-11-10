NCIS: Origins 3, arriva una conferma importante sul finale della stagione: ma cosa succederà alla serie?
NCIS: Origins 3 si avvicina alla fine delle riprese. Mariel Molino conferma gli ultimi giorni sul set, mentre il futuro della serie con Mark Harmon resta incerto.
NCIS: Origins si prepara a concludere un capitolo importante della sua storia, ma il futuro della serie prequel con Austin Stowell e Mark Harmon continua a sollevare interrogativi. Dopo il ritorno del celebre interprete di Leroy Jethro Gibbs nella terza stagione, è arrivata una nuova conferma direttamente dal set: le riprese degli episodi attualmente in produzione sono ormai vicinissime alla conclusione. Una notizia che arriva mentre CBS deve ancora comunicare se la serie proseguirà con una quarta stagione.
Una precisazione è però fondamentale: la conclusione delle riprese non significa che NCIS: Origins sia stata cancellata. Il messaggio dell'attrice riguarda esclusivamente il completamento degli episodi già ordinati da CBS, mentre il destino della serie oltre la terza stagione non è stato ancora annunciato. La notizia assume comunque un significato particolare perché questa stagione presenta una struttura diversa rispetto alle precedenti. CBS ha infatti ridotto il numero degli episodi da 18 a 10, una decisione comunicata già nei mesi scorsi e che ha coinvolto anche altre produzioni dell'emittente.
Il cambiamento non è quindi una conseguenza dell'ultimo aggiornamento di Mariel Molino, ma una scelta produttiva precedente all'inizio delle riprese. Anche il responsabile creativo David J. North aveva spiegato di aver impostato il racconto tenendo conto fin dall'inizio del minor numero di episodi disponibili e l'obiettivo dichiarato era realizzare una stagione particolarmente intensa, senza rinunciare alle indagini, all'azione e soprattutto all'approfondimento dei rapporti tra i personaggi. La terza stagione di NCIS: Origins ha debuttato negli Stati Uniti il 6 ottobre 2026, riportando il pubblico negli anni Novanta per raccontare gli inizi della carriera di Gibbs all'interno del Naval Investigative Service, l'organizzazione che avrebbe successivamente assunto il nome di NCIS.
La storia segue infatti due differenti linee temporali. Da una parte troviamo il giovane Gibbs, ancora impegnato a costruire la propria carriera e a confrontarsi con le conseguenze delle esperienze personali più dolorose. Dall'altra, il Gibbs interpretato da Harmon deve affrontare un nuovo mistero collegato al suo passato a Camp Pendleton. Un'impostazione narrativa che permette alla serie di stabilire un collegamento ancora più diretto con NCIS – Unità anticrimine, la produzione originale che ha reso il personaggio uno dei più riconoscibili della televisione americana. Il ritorno di Harmon rappresenta anche una delle ragioni per cui il futuro dello spin-off continua a interessare gli appassionati, visto che l'attore aveva lasciato il ruolo da protagonista della serie principale nel 2021, pur continuando a essere coinvolto nell'universo narrativo attraverso il lavoro di produttore esecutivo e narratore.
La terza stagione di Origins gli ha quindi offerto l'occasione di riprendere un personaggio che ha interpretato per quasi vent'anni, mostrando una fase successiva della sua vita e collegandola direttamente agli eventi del passato. Ma NCIS: Origins avrà una quarta stagione? Al momento la risposta rimane sconosciuta, visto che CBS non ha ancora annunciato ufficialmente un rinnovo e non sono disponibili informazioni definitive sui programmi dell'emittente per il futuro della serie. Il numero ridotto di episodi e la conclusione delle riprese potrebbero alimentare qualche preoccupazione, ma non rappresentano una conferma della cancellazione.
La situazione è dunque abbastanza chiara: NCIS: Origins sta completando la produzione della terza stagione, ma questo non equivale a un addio definitivo. La serie continua a essere uno dei progetti attraverso cui CBS esplora il passato di Gibbs e amplia il proprio universo poliziesco. Per conoscere il destino dello spin-off bisognerà attendere nuove comunicazioni dell'emittente. E con Mark Harmon nuovamente coinvolto nella storia, la domanda più importante riguarda proprio quello che potrebbe accadere dopo il finale della terza stagione.