Nemici costretti a sposarsi: il dramma storico su Prime Video con Jodie Comer che batte The Crown

Pubblicazione: 30 settembre alle 18:00

I drammi storici hanno da sempre un debole per le corone, i complotti di palazzo e soprattutto per le donne che hanno navigato le acque torbide del potere. Da Victoria a The Crown, gli esempi non mancano. Eppure, su Prime Video, esiste una miniserie del 2017 che merita di essere riscoperta con urgenza: The White Princess. Otto episodi densi, avvincenti, capaci di trasformare un capitolo dimenticato della storia inglese in un thriller psicologico ad alta tensione. The White Princess non arriva dal nulla. È il seguito naturale di The White Queen, ma anche il preludio di The Spanish Princess, formando una trilogia che esplora il dramma multigenerazionale delle casate inglesi nel periodo più turbolento del Medioevo. La bellezza di questa serie è che funziona perfettamente come standalone: puoi iniziare da qui, senza conoscere nulla di ciò che è venuto prima, e lasciarti travolgere dalla narrazione.





La protagonista è Elisabetta di York, interpretata da una Jodie Comer pre-Killing Eve, ancora lontana dall'Emmy che avrebbe vinto per il ruolo di Villanelle ma già dotata di quella capacità magnetica di incarnare personaggi complessi e stratificati.. Al suo fianco, Jacob Collins-Levy interpreta Enrico VII, il primo Tudor, un uomo tormentato quanto ambizioso, che deve consolidare un trono conquistato con la forza. La serie prende il via nel 1485, subito dopo la battaglia di Bosworth Field.. Per suggellare la riconciliazione tra le due fazioni, Enrico Tudor ed Elisabetta di York vengono forzati a sposarsi. Sulla carta, è l'unione che dovrebbe chiudere decenni di odio. Nella realtà, è l'inizio di una guerra fredda domestica.Elisabetta ed Enrico si detestano. Lei è una York, cresciuta credendo che il trono appartenga per diritto alla sua famiglia. Lui è un Lancaster, un usurpatore agli occhi di molti, che ha strappato la corona con la violenza.. Quello che rende The White Princess così coinvolgente è proprio questa dinamica: due nemici costretti a condividere il letto, la corona e il peso di una nazione lacerata, mentre complottano l'uno contro l'altra. È raro trovare una serie in cui la tensione domestica sia così intrinsecamente legata al destino politico di un regno.Enrico, dal canto suo, sa che il suo potere è fragile, che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo se non riesce a consolidare la sua posizione. Tra loro non c'è romanticismo, almeno non all'inizio. C'è calcolo, paura, rabbia. E questo è ciò che rende ogni episodio una montagna russa emotiva.

La serie non si limita a raccontare la storia di una coppia disfunzionale. The White Princess si immerge negli intrighi di corte, nelle cospirazioni, nei tentativi di restaurazione York, nelle voci che continuano a circolare sui principi nella Torre. Ogni personaggio ha un'agenda nascosta, ogni dialogo nasconde un doppio senso. La sceneggiatura, basata sul romanzo omonimo di Philippa Gregory, riesce a bilanciare fedeltà storica e libertà narrativa, creando un mondo credibile ma mai noioso, accurato ma mai didascalico. Quello che colpisce è la capacità della serie di trattare temi universali attraverso il filtro della storia. Il potere corrompe, ma protegge. L'amore può nascere anche dal risentimento. La lealtà familiare può diventare una prigione. Elisabetta deve scegliere continuamente tra il passato e il futuro, tra la memoria di chi era e la necessità di chi deve diventare. Enrico deve imparare che la forza non basta a governare, che un re senza consenso è solo un uomo con una corona traballante.



