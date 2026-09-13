Nemico Pubblico: il messaggio nascosto nell'ultima scena che cambia tutto il film

Pubblicazione: 13 settembre alle 10:45

Nel 1998, quando gli smartphone erano fantascienza e Facebook non esisteva nemmeno nei sogni più visionari, Tony Scott ci metteva in guardia. Nemico Pubblico arrivava nelle sale come un action-thriller adrenalinico, con Will Smith nel pieno della sua ascesa dopo Independence Day e Men in Black, affiancato da un veterano assoluto come Gene Hackman.





, avvocato specializzato nella difesa dei diritti dei lavoratori, interpretato da un Will Smith ancora lontano dai toni più drammatici della sua carriera successiva. Dean è un uomo qualunque, dedito al lavoro e alla famiglia, chequando il vecchio amico Daniel Zavitz, ricercatore ambientalista, gli passa involontariamente un video esplosivo.

Il terzo atto porta la narrazione verso una risoluzione ad alta tensione. Dean e Brill orchestrano un inganno raffinato: fingendo di possedere ancora la prova video dell'omicidio, attirano Reynolds in una trappola presso il ristorante di Paulie Pintero, boss mafioso già coinvolto nelle vicende. Il luogo diventa teatro di uno scontro a fuoco caotico tra agenti NSA, mafiosi e FBI, un balletto di violenza dove le alleanze si confondono e i proiettili volano senza distinzioni. Reynolds viene eliminato, il complotto smascherato, la corruzione all'interno dell'agenzia di sicurezza portata alla luce.

Dean torna dalla moglie Carla, ricostruisce la sua vita distrutta, ritrova una parvenza di normalità. Il caso è chiuso, l'ordine ristabilito. Ma Tony Scott non era tipo da finali rassicuranti. Nell'ultima sequenza, mentre Dean si trova tranquillo a casa, qualcosa di strano accade alla sua televisione. Il segnale normale viene improvvisamente sostituito da immagini di un'isola tropicale, un paradiso esotico dove si intravede la figura di Brill, rifugiatosi lontano dalla civiltà tecnologica. È un messaggio diretto, una comunicazione non convenzionale che dimostra una capacità di controllo ancora attiva.





Quel finale, apparentemente leggero, è in realtà, penetrando nella sua casa attraverso la tecnologia. Il messaggio è chiaro e gelido:. Anche quando il cattivo è sconfitto, anche quando il sistema giudiziario ha fatto il suo corso, la possibilità della sorveglianza rimane. E se può farlo un alleato con intenzioni amichevoli, chiunque altro con le competenze giuste potrebbe fare lo stesso.. È un simbolo, un monito, un promemoria che la storia non è davvero finita.Brill manda un saluto, ma potrebbe mandare qualsiasi cosa. E se lui può farlo, altri possono farlo. La paranoia non è una patologia quando la minaccia è reale.