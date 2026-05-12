Nessuno ci credeva ma ora è primo su Prime Video: il film action che sta sorprendendo tutti (non fartelo scappare)

Pubblicazione: 12 maggio alle 13:30

Quando Pablo Cruz, produttore cinematografico messicano e co-fondatore della Canana insieme a Diego Luna e Gael García Bernal, ha iniziato a sviluppare Vendetta sei anni fa, sapeva di star scommettendo su un'idea che sulla carta sembrava folle. Un film d'azione messicano con il budget più alto mai destinato a una produzione locale, con un comico come protagonista, pensato per competere direttamente con i blockbuster hollywoodiani. Perché mai il pubblico messicano, nutrito per decenni dalle produzioni stellari di Hollywood, avrebbe dovuto interessarsi a una versione locale del genere action?

La risposta è arrivata dopo il lancio suha conquistato lanon solo nei paesi di lingua spagnola, ma in territori lontanissimi come Nigeria, Indonesia, Filippine e Italia. Unche dimostra come il cinema di genere, sempre amatissimo dal pubblico, possa viaggiare ben oltre i confini nazionali.

Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, diretto da Rodrigo Valdés, veterano della pubblicità al suo debutto nel lungometraggio, Vendetta racconta la storia di Carlos Estrada, interpretato da Omar Chaparro. Il protagonista è un veterano delle forze speciali che ha appena concluso una missione cruciale: consegnare alla giustizia Hector Luna, potente trafficante d'armi. Ma Carlos sa che Luna ha potuto operare indisturbato solo grazie alla protezione di alti ufficiali dell'esercito. È determinato a smascherare tutti i complici e farli arrestare. Ma come accade spesso in film di questo tipo, all'improvviso avviene un incidente che cambia tutto: l'uccisione della moglie che costringe il protagonista ad intraprendere una strada fatta di sangue e vendetta.

La sceneggiatura è di Daniel Krauze, con Pablo Cruz che ha raccontato nei mesi scorsi che durante il processo di lavorazione hanno deciso di smettere di guardare film americani. L'obiettivo era evitare ogni "contaminazione" che potesse far perdere al progetto la sua anima messicana. Hanno studiato invece il cinema europeo e asiatico, in particolare quello sudcoreano, dove l'industria cinematografica si è costruita su un modello domestic-first con proiezione globale.

La scelta di affidare la regia a, al suo primo lungometraggio, rappresentava un'ulteriore scommessa. Cruz ha una storia consolidata nel sostenere registi emergenti, avendo prodotto i primi lavori di David Pablos, Natalia López Gallardo e altri. E proprio la scelta di Valdés si è rivelata vincente, visto che conosceva bene il linguaggio dell'azione e portava con sé un'esperienza maturata in ore e ore di riprese pubblicitarie.

Le coreografie d'azione sono state affidate a Diyan Hristov, veterano di John Wick: Capitolo 2, con un'unità stuntman bulgara. Il montaggio scandisce i combattimenti con un ritmo serrato, sfruttando il taglio rapido per mantenere fluidità senza creare estraniamento. Ogni azione ha il giusto respiro all'interno dell'inquadratura, armonizzandosi nell'insieme della sequenza.

Vendetta (Venganza) di Rodrigo Valdés, fonte: Prime Video

Per Cruz, Vendetta rappresenta la prova che il cinema messicano può e deve diversificare la propria offerta, andando oltre i melodrammi e commedie romantiche. Proprio in tal senso El Estudio, la sua casa di produzione, sta già lavorando a un thriller erotico costruito sullo stesso modello: prima uscita teatrale, poi piattaforma, con l'idea di andare sul genere con un'anima messicana che risulti internazionale.

Vedremo nel corso dei prossimi mesi se Vendetta riuscirà realmente a dare il via ad una rivoluzione nel cinema messicano, ma ad ora una cosa è certa: se cercate un film da vedere di sera, dopo un'intensa e stancante giornata di lavora, l'ultima opera di Rodrigo Valdés non può che essere la scelta giusta su Prime Video.