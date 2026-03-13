KPop Demon Hunters 2: Netflix ufficializza il sequel, tutti i dettagli su storia e personaggi

Pubblicazione: 13 marzo alle 10:44

Netflix ha annunciato ufficialmente che KPop Demon Hunters, uno dei più grandi successi della piattaforma degli ultimi anni, avrà un sequel. La notizia arriva dopo il trionfo del primo film, che ha conquistato centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo e generato un fenomeno culturale globale. La pellicola, che unisce musica K-pop, animazione e azione soprannaturale, è diventata il film Netflix più popolare di sempre, con risultati record anche nelle classifiche musicali. I fan della storia e delle sue protagoniste hanno chiesto a gran voce un seguito, e ora la piattaforma ha confermato che una nuova avventura è già in sviluppo, con questo annuncio che ha immediatamente scatenato entusiasmo tra le community online, che non vedono l’ora di tornare nel mondo delle idol cacciatrici di demoni.

“Come regista coreana, provo un immenso orgoglio per il fatto che il pubblico voglia di più da questa storia coreana e dai nostri personaggi coreani. C'è molto di più in questo mondo che abbiamo costruito e sono entusiasta di mostrarvelo. Questo è solo l'inizio”. - Maggie Kang

Alla regia del sequel torneranno, gli stessi autori che hanno creato e diretto. Il nuovo progetto sarà anche il primo lavoro realizzato nell’ambito ditrae i due registi, che collaboreranno con la piattaforma per diversi progetti animati nei prossimi anni. Secondo Kang, l’entusiasmo del pubblico è stato determinante per decidere di. La regista ha dichiarato di provare grande orgoglio nel vedere come una storia con protagonisti e cultura coreana sia riuscita a conquistare spettatori di tutto il mondo, aggiungendo che l’universo narrativo creato nel primo film ha ancora moltissimo da offrire e che

KPop Demon Hunters, fonte: Netflix

Ancheha sottolineato quanto i personaggi siano diventati importanti per il team creativo. I protagonisti, ha spiegato, sono ormai come una famiglia per gli autori e il loro mondo è diventato. L’obiettivo del nuovo capitolo sarà quindi quello di portare avanti la storia, mettere i personaggi di fronte a nuove sfide e continuare a sperimentare la, uno degli elementi più distintivi del progetto.

Questi personaggi sono come una famiglia per noi, il loro mondo è diventato la nostra seconda casa. Non vediamo l'ora di scrivere il loro prossimo capitolo, di metterli alla prova e di vederli evolvere, continuando a spingere i confini di come musica, animazione e storia possano unirsi".Il primo film, realizzato in collaborazione con Sony Pictures Animation, ha ottenuto risultati straordinari fin dal debutto nel giugno 2025. In pochi mesi ha raggiunto oltre 500 milioni di visualizzazioni su Netflix, diventando il titolo cinematografico più popolare nella storia della piattaforma. Oltre al successo televisivo, la produzione ha avuto un impatto enorme anche nel mondo della musica.

Il gruppo K-pop immaginario HUNTR/X, composto dalle protagoniste Rumi, Mira e Zoey, è infatti riuscito a entrare nella storia delle classifiche. Si tratta della prima girl band K-pop ad arrivare al primo posto della Billboard Hot 100, mentre la canzone “Golden” ha ottenuto un altro risultato storico diventando il primo brano K-pop a vincere un Grammy Award. Il film ha ricevuto inoltre due candidature agli Oscar, nelle categorie Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale proprio per “Golden”.

La storia raccontata in KPop Demon Hunters segue proprio le tre superstar della musica HUNTR/X. Quando non stanno riempiendo stadi e dominando le classifiche musicali, le ragazze nascondono una seconda identità segreta: sono cacciatrici di demoni incaricate di proteggere i loro fan da minacce soprannaturali. Nel primo film devono affrontare uno dei pericoli più insidiosi mai incontrati: una misteriosa boy band rivale chiamata Saja Boys, che in realtà è composta da demoni sotto copertura.

KPop Demon Hunters, fonte: Netflix

Secondo i dirigenti di Netflix, il film ha avuto successo perché è riuscito a superare confini culturali e linguistici, coinvolgendo pubblici di età e provenienze diverse. Il Chief Content Officer della piattaforma, Bela Bajaria, ha sottolineato che il progetto non ha solo intrattenuto gli spettatori ma ha anche creato una vera e propria community globale di fan.

Anche Sony Pictures Animation, partner nella produzione, ha espresso entusiasmo per il nuovo capitolo. I responsabili dello studio hanno evidenziato come Kang e Appelhans abbiano portato una visione creativa molto personale e originale, capace di conquistare il pubblico in tutto il mondo. Il sequel rappresenterà quindi un’occasione per espandere ulteriormente questo universo narrativo e sviluppare nuove storie ambientate nello stesso mondo.

“Sostenere le audaci visioni creative dei nostri registi è al centro di tutto ciò che facciamo in Sony Pictures Animation. Maggie e Chris hanno portato le loro prospettive incredibilmente diverse in questo film, raccontando una storia che il pubblico di tutto il mondo ha accolto con entusiasmo. Siamo entusiasti di lavorare con loro per ampliare la loro visione nel prossimo capitolo.” - Kristine Belson e Damien de Froberville

Per il momento non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per il sequel, ma Netflix ha confermato che il progetto è in fase di sviluppo. Nel frattempo, chi non ha ancora visto il primo capitolo può recuperarlo sulla piattaforma, dove KPop Demon Hunters continua a essere uno dei titoli più popolari. Con un fandom globale ormai consolidato e una miscela unica di musica K-pop, animazione spettacolare e azione fantasy, il ritorno delle idol cacciatrici di demoni promette di essere uno degli eventi più attesi dei prossimi anni nel mondo dell’animazione.