Netflix annuncia uffiacialmente il terzo capitolo del suo film di punta con Chris Hemsworth

Pubblicazione: 09 aprile alle 15:53

Il ritorno è ufficiale, ma non è una semplice conferma: Extraction 3 segna un nuovo capitolo per uno dei franchise action più amati degli ultimi anni. Dopo mesi di rumor, Chris Hemsworth tornerà nei panni di Tyler Rake, pronto a un’altra missione ad altissimo rischio. Accanto a lui, volti già noti e un team creativo in parte rinnovato. E proprio qui sta il dettaglio che cambia tutto: dietro le quinte qualcosa è diverso. Netflix, intanto, punta sempre più in alto, trasformando Extraction in un vero universo narrativo.

La conferma diarriva direttamente da, che continua a investire su uno dei suoi prodotti di maggior successo. Il primo film,, è stato per un periodo il più visto di sempre sulla piattaforma, mentre il secondo capitolo delha consolidato il successo anche dal punto di vista della critica. Numeri e risposta del pubblico rendono quindi naturale la scelta di proseguire

Al centro della storia tornerà Tyler Rake, ex mercenario delle forze speciali già protagonista di missioni estreme nei capitoli precedenti. Dopo essere sopravvissuto a situazioni apparentemente impossibili, il personaggio è ormai diventato uno dei simboli del cinema action su streaming. Anche nel nuovo film è lecito aspettarsi un’altra operazione ad alto rischio, anche se la trama è ancora top secret.

Chris Hemsworth in Extraction, fonte: Netflix

Accanto a Hemsworth, il cast vedrà il ritorno di Idris Elba e Golshifteh Farahani, confermando la volontà di mantenere continuità narrativa. Alla regia torna Sam Hargrave, elemento chiave dello stile visivo della saga, caratterizzato da sequenze d’azione intense e coreografate con grande realismo.

Il vero cambiamento riguarda però la sceneggiatura. Per la prima volta,— che aveva scritto i precedenti film — non sarà alla guida del copione. Al suo posto arrival. Questo passaggio rappresenta il dettaglio più significativo: pur mantenendo lo stesso universo e lo stesso tono, la storia, introducendo un approccio narrativo diverso.

Nonostante questo cambio, i fratelli Russo resteranno coinvolti come produttori attraverso AGBO, insieme ad Angela Russo-Otstot e altri membri del team. La produzione continuerà quindi a poggiare su una struttura solida, già collaudata nei precedenti capitoli. Le riprese inizieranno nell’estate 2026, una scelta legata anche agli impegni di Hemsworth su altri progetti. Questo calendario conferma che il film è entrato nella fase concreta di sviluppo, dopo anni di discussioni e pianificazione.

Chris Hemsworth in Extraction, fonte: Netflix

Ma Extraction 3 non è solo un sequel: è parte di un piano più ampio. Netflix sta infatti costruendo un vero e proprio universo legato al franchise. Sono già in lavorazione uno spin-off ambientato in Corea del Sud e una serie con protagonista Omar Sy. Questo significa che la saga non si limiterà più alla storia di Tyler Rake, ma si espanderà in nuove direzioni, con personaggi e ambientazioni diverse.

Il progetto si inserisce in una collaborazione più ampia tra Netflix e AGBO, che ha già prodotto film come The Gray Man e continua a sviluppare nuovi titoli. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema narrativo capace di competere con i grandi franchise cinematografici, ma pensato per lo streaming.

In definitiva, Extraction 3 rappresenta sia una conferma sia un cambiamento. Da un lato, il ritorno di Hemsworth e del team principale garantisce continuità. Dall’altro, la nuova sceneggiatura e l’espansione dell’universo aprono scenari inediti. E proprio questo equilibrio tra familiarità e novità è ciò che sta già facendo impazzire i fan.