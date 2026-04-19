Netflix offre lavoro in Italia, ottimo stipendio e non occorre esperienza: come fare domanda

Pubblicazione: 19 aprile alle 07:00

Un film Netflix con un cast hollywoodiano di primo piano sta per girare in Italia, e cerca centinaia di persone disposte a stare davanti alla macchina da presa senza alcuna esperienza pregressa. Il regista è Daniel Roher, vincitore del premio Oscar 2023 per il miglior documentario con Navalny. Il progetto è un film tra azione e commedia romantica, girato sul lago d'Iseo, in Lombardia, prodotto da Wildside. Tra i nomi del cast confermati spiccano Matthew McConaughey e Zoe Saldana: due star di livello internazionale che nei prossimi mesi lavoreranno a pochi chilometri da casa di molti lettori.

Chi può candidarsi e dove

Il casting si terrà il 22 e 23 aprile a Tavernola Bergamasca, comune del lago d'Iseo in provincia di Bergamo, con orari spalmati su due turni: dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. L'obiettivo della produzione è raccogliere almeno 400 candidature per selezionare tra le 250 e le 300 comparse che entreranno effettivamente nelle scene. Il profilo richiesto è volutamente ampio: uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, senza necessità di esperienza professionale di nessun tipo.

Matthew McConaughey e Zoe Saldãna, interpreti del nuovo film Netflix

Cosa portare al casting

La produzione è però alla ricerca anche di figure più specifiche, capaci di rendere credibili le scene ambientate nei borghi e lungo le strade panoramiche del Sebino:e aspiranti attori anche alle prime armi. Chi rientra in questi profili ha maggiori probabilità di ottenere una, cioè un ruolo leggermente più visibile e meglio retribuito.

Per partecipare non servono provini complessi. In genere si tratta di una selezione visiva, con foto e brevi indicazioni sul proprio profilo. È però obbligatorio presentarsi con documento di identità, codice fiscale e IBAN, indispensabile per ricevere il pagamento. I cittadini extra UE dovranno portare anche un permesso di soggiorno valido. Il casting è curato da Antonio Spoletini Casting.

Quanto si guadagna

Le riprese sono previste tra il 26 maggio e il 10 giugno in diverse località del lago d'Iseo. I compensi seguono il contratto nazionale di categoria: circa 90 euro al giorno per una figurazione semplice, fino a 150 euro per quelle speciali, con possibilità di aumenti in caso di orari notturni o scene particolarmente complesse. Chi venisse impiegato per cinque-sette giornate potrebbe portare a casa tra i 450 e oltre 1.000 euro complessivi. Non una cifra che cambia la vita, ma un'esperienza che difficilmente si ripete: lavorare su un set Netflix con attori del calibro di McConaughey e Saldana, nel mezzo di uno dei laghi più belli d'Italia.