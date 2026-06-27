Netflix riapre il caso Pietro Pacciani: Stefano Sollima gira il nuovo capitolo de Il Mostro

Pubblicazione: 27 giugno alle 13:15

Stefano Sollima è pronto a riaccendere i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana. Sono ufficialmente iniziate le riprese di "Il Mostro: Pietro Pacciani", la nuova miniserie destinata a Netflix che approfondirà uno dei filoni investigativi più controversi legati ai delitti del Mostro di Firenze. Il progetto rappresenta un nuovo capitolo dell'universo narrativo creato dal regista insieme allo sceneggiatore Leonardo Fasoli, con l'obiettivo di offrire al pubblico una prospettiva diversa rispetto agli eventi che hanno segnato l'Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta.

La miniserie sarà composta da tre episodi e concentrerà l'attenzione sulla figura di Pietro Pacciani, principale sospettato durante una lunga fase delle indagini.arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming, anche se una data di uscita ufficiale non è stata ancora comunicata. Al momento, inoltre, Netflix mantiene il massimo riserbo sul cast che prenderà parte al progetto. Secondo quanto spiegato da Stefano Sollima, l'idea è quella di s, nella quale ogni capitolo affronta un diverso sospettato della complessa vicenda giudiziaria.

Dopo aver esplorato altri aspetti dell'inchiesta, questa nuova produzione si concentrerà sul personaggio di Pacciani, una figura rimasta al centro del dibattito pubblico per decenni e protagonista di un lungo percorso processuale caratterizzato da numerosi colpi di scena. Il contadino toscano fu condannato in primo grado come il killer seriale delle coppiette, successivamente assolto in appello e infine scomparso misteriosamente nel 1998, proprio mentre si trovava in attesa di un nuovo giudizio dopo l'annullamento della sentenza.

Al via le riprese de Il Mostro 2-foto Netflix

L'intenzione degli autori non sembra essere quella di fornire risposte definitive, ma piuttosto di raccontare il contesto investigativo e umano che ha accompagnato una delle pagine più oscure della cronaca italiana. Il caso del Mostro di Firenze continua infatti a suscitare interesse tra studiosi, appassionati di true crime e spettatori, grazie alle numerose teorie e ai tanti interrogativi rimasti aperti nel corso degli anni.

Negli ultimi anni il pubblico ha dimostrato un crescente interesse verso le produzioni ispirate a fatti realmente accaduti. Serie televisive e documentari dedicati ai grandi casi di cronaca ottengono spesso risultati importanti in termini di visualizzazioni, soprattutto quando riescono a coniugareIn questo contesto, il ritorno di Stefano Sollima rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati del genere.

L'avvio delle riprese conferma quindi la volontà di Netflix di proseguire un racconto che punta ad analizzare le diverse piste investigative legate al Mostro di Firenze, offrendo nuovi spunti di riflessione, rispetto al primo capitolo, senza rinunciare al linguaggio del thriller. Maggiori dettagli sulla distribuzione e sul cast dovrebbero essere annunciati nei prossimi mesi, mentre cresce l'attesa per scoprire come il regista porterà sullo schermo uno dei capitoli più controversi della vicenda giudiziaria italiana.