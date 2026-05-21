Netflix sbarca in Italia: le location nostrane scelte per il film Positano, con Matthew McConaughey e Zoe Saldana

Pubblicazione: 21 maggio alle 12:00

Il paradosso è servito: Netflix sta per girare in Italia una commedia romantica intitolata "Positano", ma le riprese principali non si svolgeranno nella celebre località della Costiera Amalfitana. Il cuore pulsante della produzione batte invece tra le acque del lago d'Iseo e i borghi delle province di Brescia e Bergamo. Un'operazione che porta sul Sebino due delle stelle più luminose di Hollywood: Matthew McConaughey e Zoe Saldana.



A dirigere questa produzione c'è Daniel Roher, regista canadese che nel 2023 si è portato a casa l'Oscar per il miglior documentario con "Navalny". Un curriculum che promette qualità, ma che segna anche un passaggio curioso dalla realtà documentaristica alla finzione narrativa, per di più in chiave romantica con spruzzi di action movie.



Le riprese prenderanno ufficialmente il via il 25 maggio 2026 a Tavernola Bergamasca, per poi spostarsi il giorno successivo a Iseo. Qui, martedì 26 maggio, dalle 7 alle 20, il set occuperà alcune delle location più caratteristiche del centro storico: piazza Garibaldi, piazza Statuto, largo Zanardelli, le vie Porto Gabriele Rosa, Dante Alighieri e Mirolte, insieme ai vicoli Portelle e dell'Ombra. Si prevedono scene dinamiche con autoveicoli, il che spiega perché la produzione abbia avvisato i residenti di possibili temporanei disagi alla circolazione veicolare e pedonale.

Il calendario prosegue poi a Lovere il 28 maggio, per tornare a Tavernola il 3 giugno e chiudere nuovamente a Lovere il 5 giugno. Un'agenda serrata che potrebbe subire modifiche solo in caso di maltempo o per sopravvenute esigenze tecniche. Il personale incaricato, che fa riferimento alla società Wildside srl, sarà munito di apposito distintivo di riconoscimento e opererà in coordinamento con le autorità locali e la Polizia Locale.



Ma cosa ci fa un film chiamato "Positano" sul lago d'Iseo? La risposta sta nella trama. McConaughey e Saldana interpretano due turisti americani appena arrivati in Italia per quella che doveva essere una vacanza da sogno. Le cose prendono una piega inaspettata quando si trovano coinvolti, loro malgrado, in una rapina. Ed è qui che probabilmente entra in gioco il Sebino, trasformato per l'occasione in teatro di un'avventura rocambolesca che mischia commedia romantica e tensione action.



Dopo le settimane bresciane e bergamasche, le riprese si sposteranno effettivamente in Costiera Amalfitana, ma con una scelta particolare: non Positano, bensì il comune di Praiano, località meno iconica ma altrettanto suggestiva. Una decisione che conferma l'approccio della produzione: cercare l'Italia vera, quella che funziona cinematograficamente, non necessariamente quella dei cartelloni turistici più inflazionati.

Per realizzare tutto questo, Netflix ha lanciato una chiamata alle armi che ha visto la selezione di oltre 300 comparse da impiegare sul set. Un'iniezione di opportunità per il territorio, ma anche un'occasione per i cittadini comuni di vivere dall'interno una produzione hollywoodiana di alto livello.



L'amministrazione comunale di Iseo ha ringraziato preventivamente cittadini, residenti, operatori economici e visitatori per la collaborazione e la comprensione rispetto agli eventuali disagi. D'altronde, non capita tutti i giorni che il proprio lago venga scelto per sostituire uno degli scorci più fotografati del mondo. L'accesso alle proprietà private, alle abitazioni e alle attività sarà gestito con la massima attenzione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento delle scene.