Netflix stupisce tutti: ha cancellato lo spin-off americano di una sua amatissima serie

Pubblicazione: 07 agosto alle 12:53

Squid Game è stato il fenomeno globale più dirompente nella storia di Netflix, una serie coreana che ha travolto ogni confine culturale e linguistico, diventando un caso di studio per l'industria dell'intrattenimento. Eppure, nonostante il successo planetario e le inevitabili ambizioni espansive della piattaforma, lo spin-off più atteso e chiacchierato del franchise non vedrà mai la luce. Il progetto che avrebbe dovuto portare i mortali giochi dall'altra parte del mondo, affidato alla visione di David Fincher, è ufficialmente morto.

Squid Game - Netflix

Secondo quanto riportato da The Playlist, Netflix ha deciso di, un progetto che operava sotto il titolo provvisorio Heckler, che era natocon il cameoFonti vicine al regista di Fight Club e The Social Network hanno confermato cheper il franchisedopo anni di sviluppo travagliato. Un dietrofront che lasciae chiude un capitolo che molti davano per scontato.

Hwang Dong-hyuk, il creatore della serie originale, ha sempre negato qualsiasi collegamento diretto tra il cameo di Blanchett e il progetto di Fincher. Secondo The Playlist, non ci sono indicazioni che Cate Blanchett sia mai stata effettivamente coinvolta in Heckler, nonostante l'attrice stessa avesse dichiarato pubblicamente di essere "estremamente aperta" all'idea di tornare nell'universo di Squid Game dopo il suo cameo nella serie madre.

Squid Game - Netflix

Una combinazione letale di fattori. Prima di tutto, i continui cambiamenti ai vertici di Netflix, che hanno inevitabilmente portato a slittamenti nelle strategie e nelle priorità editoriali. Poi, che nel frattempo si è spostato su altri progetti,, lasciando Heckler inMa il colpo di grazia è arrivato direttamente da Netflix stessa. La piattaforma ha scelto una strategia di espansione diversificata, incentrataUn approccio cherispetto alla costruzione di un franchise monolitico imperniato su una variante americana. Una scelta che ha senso da un punto di vista commerciale, ma che inevitabilmentecome quello che Fincher aveva in mente.

Per i fan resta la curiosità di cosa avrebbe potuto essere. Un Squid Game filtrato attraverso lo sguardo cinico e chirurgico di David Fincher, ambientato in America ma con respiro internazionale, scritto dalla penna affilata di Dennis Kelly. Un esperimento narrativo che avrebbe potuto ridefinire l'idea stessa di spin-off, elevandola a opera autonoma e necessaria. Invece, rimarrà per sempre nel territorio delle occasioni mancate, un progetto fantasma che vive solo nelle interviste e nei comunicati stampa.

Netflix continuerà a espandere l'universo di Squid Game, questo è certo. Ma lo farà seguendo strade diverse, meno concentrate, più frammentate. Lo spin-off americano di David Fincher, quello che avrebbe dovuto essere il gioiello della corona, è ufficialmente un capitolo chiuso. E Cate Blanchett, immortalata in quel fugace momento finale a Los Angeles, resta congelata in un'immagine che non avrà mai un seguito. Un teaser senza film, una promessa senza mantenimento. Benvenuti nel paradosso dell'era dello streaming, dove anche i progetti più prestigiosi possono evaporare prima ancora di prendere forma.