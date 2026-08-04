New Girl: arriva un importante aggiornamento sul revival direttamente dall'indimenticabile Schmidt

Pubblicazione: 04 agosto alle 18:36

Dopo otto anni di attesa, battute tra colleghi e speranze coltivate da milioni di fan in tutto il mondo, la notizia è finalmente arrivata. New Girl, la serie comedy che ha definito un'intera generazione di sitcom e comfort show, sta tornando. Non si tratta più di rumors o di dichiarazioni vaghe rilasciate tra una risata e l'altra durante un'intervista promozionale. Questa volta c'è una conferma diretta, inequivocabile, che arriva dalla bocca di uno dei protagonisti più amati: Max Greenfield, l'indimenticabile Schmidt.

Durante un'intervista al programma Today with Jenna & Sheinelle, Greenfield ha fatto saltare dalla sedia tutti gli appassionati della serie creata da Elizabeth Meriwether. Con un tono che mescolava entusiasmo e concretezza, l'attore ha dichiarato: "Per quanto ne so, sta succedendo. Ho visto gli script e sono incredibili". Non un forse, non un chissà. Una conferma netta, accompagnata da un dettaglio che trasforma tutto da semplice ipotesi a progetto concreto:

New Girl ha debuttato su Fox nel 2011, portando sugli schermi la storia di Jess Day, un'insegnante eccentrica e ottimista interpretata da Zooey Deschanel, che dopo una rottura sentimentale si trasferisce in un loft di Los Angeles con tre uomini che non potrebbero essere più diversi tra loro. Per sette stagioni e 146 episodi, fino alla conclusione nel maggio 2018, la serie ha raccontato le loro vite, le amicizie improbabili, gli amori complicati e quella strana famiglia allargata che si era creata tra le mura del loft 4D.

Grazie alle piattaforme streaming, nuove ondate di spettatori hanno scoperto le avventure di Jess, Nick Miller (Jake Johnson), Winston Bishop (Lamorne Morris), Schmidt (Greenfield) e Cece Paresh (Hannah Simone).e continua a generare conversazioni, meme e richieste per un ritorno sui social media.

L'idea di una reunion non è nuova. Negli ultimi anni, il cast ha spesso scherzato pubblicamente sulla possibilità di tornare insieme, creando un gioco continuo di aspettative e smentite affettuose. Jake Johnson e Lamorne Morris si sono presi in giro a vicenda più volte, attribuendosi la responsabilità del ritardo. In un'intervista con Deadline, Johnson ha ironizzato sul fatto che Morris, dopo aver vinto un Emmy per la sua interpretazione in Fargo, si senta troppo importante per tornare in una sitcom. Morris, dal canto suo, ha sempre risposto con lo stesso spirito, alimentando un botta e risposta che i fan hanno seguito con passione.

I protagonisti di New Girl in una scena di New Girl Fonte: Fox

Ma questa volta è diverso. La dichiarazione di Greenfield non lascia spazio a fraintendimenti o battute. Gli script ci sono, sono stati valutati positivamente, e il progetto sembra avere una strada tracciata. Certo, rimangono ancora molte domande senza risposta. Chi tornerà effettivamente nel cast? Quando vedremo questi nuovi episodi? Si tratterà di una miniserie limitata o di una stagione completa? E soprattutto, quale forma prenderà questa reunion? Nel frattempo, il legame tra i membri del cast originale rimane solido. Morris e Simone conducono insieme un podcast intitolato The Mess Around with Hannah and Lamorne, dove rivisitano gli episodi della serie, condividono aneddoti dal set e ospitano vecchi colleghi per ripercorrere i momenti più memorabili dello show. Questo progetto ha tenuto viva la fiamma della comunità di fan e ha dimostrato che l'affetto tra gli attori non era solo una facciata promozionale.

New Girl è stata una delle sitcom più amate degli anni 2010, un fenomeno che ha saputo mescolare umorismo brillante, personaggi indimenticabili e una scrittura capace di bilanciare comicità e momenti di autentica tenerezza. La possibilità di ritrovare quei personaggi, di scoprire cosa ne è stato delle loro vite, di vedere se Nick e Jess sono ancora insieme o se Schmidt continua a essere ossessionato dall'ordine e dalle creme per il viso, è qualcosa che milioni di spettatori hanno desiderato da quando è apparsa la scritta "Fine" sull'ultimo episodio. Al momento non ci sono date ufficiali né conferme sulla piattaforma che ospiterà il revival. Ma le parole di Max Greenfield sono il segnale più forte ricevuto finora. New Girl sta tornando, gli script sono pronti, e tutto lascia pensare che il loft 4D stia per riaprire le sue porte.