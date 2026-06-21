Niccolò Centioni agisce contro il clickbait dei media: "Vicenda ai legali"

Pubblicazione: 21 giugno alle 18:15

Nelle ultime ore si sono avvicendate tante dinamiche legate all'attore di I Cesaroni Niccolò Centioni e ai media italiani, riguardo parole che sarebbero state riportate e travisate sul suo ruolo nella serie. Centioni smentisce con fermezza le recenti ricostruzioni stampa sul suo ritorno ne I Cesaroni 7, denunciando un sistema di "titoli acchiappa-like" e notizie travisate da parte di alcune testate, tra cui Fanpage, senza alcuna verifica delle fonti. Ritenendo tale condotta lesiva della propria reputazione e dei progetti commerciali in corso, l'attore ha annunciato di aver affidato il dossier ai propri legali.

Screenshot di una storia Instagram di Niccolò Centioni, fonte: Instagram niccolocentioni_official

Contestualmente,: la scelta di una presenza ridotta nella nuova sceneggiatura rientra in una precisa strategia professionale a lungo termine, finalizzata a consolidare il legame con la serie e a preparare uno sviluppo centrale del suo personaggio nelle stagioni future. Nei prossimi giorni verrà rilasciata un'intervista esclusiva per fare definitiva chiarezza.