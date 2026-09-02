Nicolas Cage è il vero James Bond: il film sulla storia che ha ispirato Ian Flaming

Pubblicazione: 02 settembre alle 23:22

Nicolas Cage torna al cinema con un ruolo che sembra scritto apposta per lui: quello di Dusko Popov, la spia della Seconda Guerra Mondiale che ispirò Ian Fleming nella creazione di James Bond. Fortitude è il nuovo thriller storico diretto da Simon West, lo stesso regista di Con Air, e promette di raccontare una delle operazioni di intelligence più audaci e decisive del conflitto mondiale.





, la campagna dinei giorni precedenti al D-Day. L'obiettivo era, mentre le truppe si preparavano in realtà a sbarcare in Normandia. Per riuscirci, fu necessario costruire un esercito fittizio completo di carri armati falsi, aerei inesistenti, navi fantasma e messaggi radio contraffatti. Un inganno su scala colossale che richiedeva nervi d'acciaio e un team di spie straordinarie.mentre pronuncia la celebre battuta "Vodka martini, agitato non mescolato",. Le immagini alternano scene d'azione violenta a momenti di eleganza da agente segreto, culminando in una sequenza in cui Popov strangola Hitler. "Rischioso, emozionante, imprevedibile... esattamente come mi piacciono le missioni", dichiara il personaggio nel trailer, catturando perfettamente lo spirito avventuroso che Fleming avrebbe poi trasferito in 007.

Accanto a Cage, il film vanta un cast di tutto rispetto. Ed Skrein interpreta Dudley Clarke, l'ufficiale dell'esercito britannico che nel trailer viene arrestato mentre nasconde un codice in bocca. Matthew Goode è Thomas Argyll Robertson, Jordi Mollà veste i panni di Juan Pujol, mentre Alice Eve interpreta Nancy Armstrong. Tra i pesi massimi del cinema troviamo Ben Kingsley nel ruolo di Chuck Murphy, Ron Perlman come il generale George Patton, Michael Sheen nei panni di Winston Churchill e Art Malik che dà vita proprio a Ian Fleming.



