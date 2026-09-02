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Nicolas Cage è il vero James Bond: il film sulla storia che ha ispirato Ian Flaming

Nicolas Cage interpreta Dusko Popov, la vera spia che ispirò James Bond, in Fortitude. Il film di Simon West sull'Operazione che ingannò Hitler prima del D-Day.

di Andrea Palazzolo
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Nicolas Cage torna al cinema con un ruolo che sembra scritto apposta per lui: quello di Dusko Popov, la spia della Seconda Guerra Mondiale che ispirò Ian Fleming nella creazione di James Bond. Fortitude è il nuovo thriller storico diretto da Simon West, lo stesso regista di Con Air, e promette di raccontare una delle operazioni di intelligence più audaci e decisive del conflitto mondiale.

Il film si concentra sull'Operazione Fortitude, la campagna di inganno strategico orchestrata dagli Alleati nei giorni precedenti al D-Day. L'obiettivo era far credere ad Adolf Hitler che l'attacco principale sarebbe avvenuto a Pas-de-Calais, mentre le truppe si preparavano in realtà a sbarcare in Normandia. Per riuscirci, fu necessario costruire un esercito fittizio completo di carri armati falsi, aerei inesistenti, navi fantasma e messaggi radio contraffatti. Un inganno su scala colossale che richiedeva nervi d'acciaio e un team di spie straordinarie.

Il trailer appena rilasciato mostra Cage nei panni di Popov mentre pronuncia la celebre battuta "Vodka martini, agitato non mescolato", un chiaro omaggio al personaggio che avrebbe ispirato. Le immagini alternano scene d'azione violenta a momenti di eleganza da agente segreto, culminando in una sequenza in cui Popov strangola Hitler. "Rischioso, emozionante, imprevedibile... esattamente come mi piacciono le missioni", dichiara il personaggio nel trailer, catturando perfettamente lo spirito avventuroso che Fleming avrebbe poi trasferito in 007.

Accanto a Cage, il film vanta un cast di tutto rispetto. Ed Skrein interpreta Dudley Clarke, l'ufficiale dell'esercito britannico che nel trailer viene arrestato mentre nasconde un codice in bocca. Matthew Goode è Thomas Argyll Robertson, Jordi Mollà veste i panni di Juan Pujol, mentre Alice Eve interpreta Nancy Armstrong. Tra i pesi massimi del cinema troviamo Ben Kingsley nel ruolo di Chuck Murphy, Ron Perlman come il generale George Patton, Michael Sheen nei panni di Winston Churchill e Art Malik che dà vita proprio a Ian Fleming.

Tuttavia, il destino distributivo del film rimane incerto. Netflix era inizialmente interessata all'acquisizione, ma la situazione si è complicata quando Afram ha intentato una causa da 105 milioni di dollari contro la piattaforma streaming, accusandola di aver smarrito un hard drive contenente il film. Al momento, Fortitude non ha né un distributore confermato né una data di uscita stabilita, lasciando gli appassionati in attesa di sapere quando e dove potranno vedere Nicolas Cage interpretare la spia che ha ispirato il più famoso agente segreto del cinema.

La storia di Dusko Popov merita di essere raccontata. Questo playboy serbo divenne uno degli agenti più efficaci della guerra, lavorando per i britannici mentre fingeva di collaborare con i nazisti. Il suo stile di vita lussuoso, il suo fascino e la sua capacità di operare sotto pressione estrema catturarono l'immaginazione di Fleming, che lo incontrò durante il conflitto. Bond non sarebbe Bond senza Popov, e vedere Cage dare vita a questo personaggio reale, considerando i nomi che girano per i possibili casting dell'agente doppio zero, potrebbe offrire una prospettiva inedita sia sulla genesi di 007 che su uno dei momenti più delicati della Seconda Guerra Mondiale.

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